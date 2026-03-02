Ekstraklasa koszykarek. Lider z Gorzowa zaskoczył, ale co z obrońcą tytułu?

Kto faworytem mistrzostw Polski w koszykówce?

Wicemistrzynie kraju KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. zakończyły fazę zasadniczą Ekstraklasy koszykarek na pierwszym miejscu. W ubiegłym roku gorzowianki przegrały w finale z VBW Gdynia 0-3, lecz obecne problemy finansowe gdynianek znacząco osłabiły skład mistrza, czyniąc KSSSE faworytem.

Z podstawowego składu VBW Gdynia pozostały tylko kapitan Anna Jakubiuk, Karolina Ułan i Karolina Maj, a Barbora Wrzesiński jest kontuzjowana. Odejście kluczowych zawodniczek, takich jak Ruth Hebard i Stephanie Jones, okazało się stratą niemożliwą do uzupełnienia, co stawia VBW w trudnej sytuacji przed ćwierćfinałem z liderem.

AZS UMCS Lublin i Ślęza Wrocław na podium?

Drugie miejsce w tabeli po fazie zasadniczej Orlen Basket Ligi Kobiet zajęły koszykarki AZS UMCS Lublin z bilansem 17-5, prowadzone przez trenera kadry Karola Kowalewskiego. Trzecia lokata przypadła brązowemu medaliście poprzedniego sezonu, 1KS Ślęza Wrocław z wynikiem 16-6.

W ćwierćfinałach, które rozpoczną się 21 marca, szczególnie ciekawie zapowiada się starcie Enei AZS Politechniki Poznań z MB Zagłębiem Sosnowiec, gdzie obie drużyny uzyskały identyczny dorobek punktowy 14-8. Wisła Kraków, powracająca do elity po pięciu latach, zmierzy się z AZS UMCS Lublin o półfinał.

Jakie drużyny zagrają w play off Orlen Basket Ligi Kobiet?

W fazie play off o 91. mistrzostwo Polski rywalizować będzie osiem najlepszych ekip Orlen Basket Ligi Kobiet. Drużyny z miejsc 9-12, czyli SKK Polonia Warszawa, Artego Bydgoszcz, Contimax Bochnia i Isand Wichoś Jelenia Góra, nie ulegają degradacji, a ich celem jest walka o pozycje 9-11.

Rozgrywki o miejsca 9-12 odbędą się w parach (mecz i rewanż), a następnie zwycięzcy powalczą o dziewiątą lokatę, przegrani o jedenastą w dniach od 21 marca do 1 kwietnia. Faza play off rozpocznie się 21 marca, po zakończeniu meczów kwalifikacyjnych reprezentacji Polski do Mistrzostw Europy.

Finały Orlen Basket Ligi Kobiet – kiedy odbędą się decydujące mecze?

Rywalizacja w play off, począwszy od ćwierćfinałów, toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Półfinały zaplanowano w okresie od 1 do 11 kwietnia, a walka o złoto odbędzie się w ekspresowym tempie od 14 do najpóźniej 22 kwietnia.

Przegrani z półfinałów zmierzą się w meczach o brązowe medale, rozgrywanych do dwóch zwycięstw, w dniach 14 i 17 kwietnia. Terminy play off mogą ulec zmianie, co wynika z możliwych występów polskich drużyn w europejskich pucharach. Prawo do gry w ekstraklasie w sezonie 2026/27 uzyska najlepsza drużyna 1. ligi.

