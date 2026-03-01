Polska koszykówka triumfuje nad Łotwą. Co ten wynik oznacza dla drogi do MŚ 2027?

Polska Łotwa: Zwycięstwo i awans w eliminacjach MŚ

Reprezentacja Polski koszykarzy odniosła kluczowe zwycięstwo nad Łotwą, pokonując rywali 92:72 w Gdyni. Spotkanie to było częścią 4. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji do mistrzostw świata 2027. Polscy koszykarze zaprezentowali solidną formę, dominując na parkiecie przez większą część meczu.

Dzięki temu triumfowi, biało-czerwoni utrzymali komplet zwycięstw w grupie, co zapewniło im pewny awans do kolejnej fazy rozgrywek. Wynik 23:16, 31:20, 16:18, 22:18 świadczy o konsekwentnej grze Polaków w każdej kwarcie, z wyraźną przewagą zbudowaną już w pierwszej połowie.

Jak wyglądała poprzednia rywalizacja z Łotwą?

Wcześniejsze starcie obu drużyn, które miało miejsce w piątek w Rydze, również zakończyło się zwycięstwem Polaków. Biało-czerwoni pokonali Łotyszy wynikiem 84:82, udowadniając swoją przewagę w tej parze eliminacyjnej. Ten rewanżowy mecz w Gdyni potwierdził dominację polskiej kadry w grupie F.

Kolejne wyzwania czekają reprezentację Polski koszykarzy na początku lipca, kiedy to rozegrane zostaną ostatnie mecze pierwszego etapu kwalifikacji FIBA. Biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Austrią, a następnie podejmą Holandię na własnym parkiecie. Te spotkania będą formalnością dla Polski, która już zapewniła sobie promocję do drugiej fazy eliminacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.