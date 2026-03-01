Jeremy Sochan z Knicks. Jak Polak zaprezentował się przeciwko byłemu klubowi?

Dominacja New York Knicks na własnym parkiecie

Spotkanie w Madison Square Garden było pojedynkiem między mocnymi zespołami z różnych konferencji ligi NBA. Trzeci zespół Konferencji Wschodniej, New York Knicks, zmierzył się z wiceliderem Konferencji Zachodniej, San Antonio Spurs. Gospodarze od początku dyktowali warunki gry, wygrali każdą z czterech kwart spotkania. Szczególnie imponująca była ich przewaga w ostatniej części meczu, którą zakończyli wysokim wynikiem 34:20.

W ekipie New York Knicks najlepszym strzelcem okazał się Mikal Bridges, który zdobył 25 punktów dla swojej drużyny. Po stronie gości, San Antonio Spurs, równie skuteczny był francuski talent, Victor Wembanyama, który również uzyskał 25 oczek. Była to dotkliwa porażka dla zespołu z Teksasu, który zanotował najmniej punktów w całym sezonie w tym konkretnym meczu. Dodatkowo, ta przegrana zakończyła ich serię jedenastu zwycięstw z rzędu.

Jeremy Sochan: powrót do przeszłości i rola w Knicks

Jeremy Sochan, reprezentant Polski, pojawił się na parkiecie pod koniec meczu, grając łącznie dwie minuty i 25 sekund. W tym krótkim czasie zdołał zdobyć jeden punkt, choć spudłował swój pierwszy rzut wolny. Do statystyk zapisał także jedną zbiórkę w ataku, co było jego jedynym osiągnięciem w tym spotkaniu. Był to szósty występ Sochana w barwach New York Knicks od momentu transferu do nowej drużyny.

Transfer Polaka do Knicks miał miejsce po tym, jak jesienią 2025 roku władze San Antonio Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie jego kontraktu. Ta decyzja otwierała możliwość wytransferowania zawodnika w trakcie obecnych rozgrywek. Ostatecznie, 12 lutego Jeremy Sochan został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik New York Knicks. Zespół Knicks (bilans 39-22) szósty raz z rzędu pokonał San Antonio Spurs (bilans 43-17).

