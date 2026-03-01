MSZ wydaje pilny komunikat. Polscy turyści w pułapce wojny

Atak Iranu i reakcja polskiego MSZ

Region zapłonął w ciągu minionych dwóch dób. Połączone siły amerykańskie i izraelskie uderzyły na cele w Iranie 28 lutego 2026 roku, co spotkało się z błyskawiczną ripostą Teheranu w sobotę, 1 marca. Wymiana ognia skutkowała paraliżem nieba nad wieloma państwami i zamknięciem przestrzeni powietrznej. Polski resort dyplomacji trzyma rękę na pulsie i na bieżąco analizuje położenie naszych rodaków. Rzecznik ministerstwa, Maciej Wewiór, uspokaja, że na chwilę obecną nie ma informacji o poszkodowanych obywatelach RP.

Ostrzeżenie dla podróżujących. Nowe wytyczne resortu

W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia, dyplomaci sformułowali rygorystyczne instrukcje dla obywateli Polski. W obecnych warunkach kluczowe jest zachowanie zdrowego rozsądku i ścisłe podporządkowanie się komunikatom rządowym.

Najważniejsze zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

Całkowita rezygnacja z wyjazdów: MSZ wzywa do anulowania wszelkich podróży na Bliski Wschód, włączając w to loty tranzytowe, dopóki sytuacja nie ulegnie normalizacji.

Ewakuacja na własną rękę: Osobom przebywającym w strefie zagrożenia zaleca się rozważenie natychmiastowego powrotu. W związku z blokadą lotniczą, należy szukać alternatywnych dróg powrotu, np. lądowych lub morskich , o ile są one bezpieczne.

Unikanie zagrożeń: Należy bezwzględnie omijać zgromadzenia publiczne i stosować się do poleceń miejscowych służb bezpieczeństwa.

Obowiązkowa rejestracja: Każdy Polak w regionie powinien zgłosić swój pobyt w systemie Odyseusz.

Rejestracja w systemie Odyseusz. To może uratować życie

Platforma Odyseusz to darmowe i kluczowe narzędzie w rękach dyplomatów, pozwalające na błyskawiczny kontakt z obywatelami w sytuacji kryzysowej. Dzięki rejestracji służby konsularne mogą precyzyjnie namierzyć Polaków w strefie zagrożenia, przesłać im ostrzeżenia oraz sprawniej zorganizować pomoc. Rejestracja umożliwia konsulowi zlokalizowanie Polaków na danym terytorium i jest niezbędna przy ewentualnej ewakuacji. Wypełnienie formularza trwa moment, a w obliczu wojny może okazać się bezcenne.

Paraliż na lotnisku w Dubaju. Co z Polakami?

Zawieszenie rejsów wywołało chaos komunikacyjny, uziemiając tysiące podróżnych w gigantycznych portach przesiadkowych, głównie w Dubaju. Wiele osób, w tym obywatele Polski, utknęło na terminalach. Rzecznik MSZ przekazał jednak dobre wieści: władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zadeklarowały pomoc i zapewnienie zakwaterowania wszystkim turystom dotkniętym tym kryzysem na dubajskim lotnisku.

Błaszczak uderza w Brukselę i program SAFE. Wskazał na groźną „furtkę”

Pasażerowie z odwołanych lotów muszą w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoimi liniami lotniczymi oraz biurami podróży. To na przewoźnikach ciąży prawny obowiązek zapewnienia hotelu, wyżywienia oraz alternatywnego transportu, gdy tylko będzie to możliwe. Polskie placówki dyplomatyczne stale monitorują działania linii lotniczych i współpracują z lokalnymi władzami, by wesprzeć uwięzionych turystów.

Lista niebezpiecznych krajów. Gdzie nie należy lecieć?

Resort dyplomacji stanowczo odradza podróże do jakiegokolwiek państwa w tym rejonie świata. W najnowszych ostrzeżeniach wskazano konkretną listę krajów objętych najwyższym ryzykiem:

Iran

Izrael

Liban

Palestyna

Jordania

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Katar

Kuwejt

Bahrajn

Arabia Saudyjska

Dynamika konfliktu sprawia, że sytuacja może zmienić się z minuty na minutę. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji wyjazdowej, należy sprawdzić aktualne komunikaty na oficjalnej stronie resortu.

