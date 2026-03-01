Ekstraklasa siatkarek: UNI Opole walczyło z Chemikiem Police. Jakie siatkarskie emocje czekały fanów?

Mecz Ekstraklasy siatkarek UNI Opole – Chemik Police

Lotto Chemik Police odniosło zwycięstwo w emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy siatkarek, pokonując UNI Opole 3:1. Mecz, który odbył się w Opolu, dostarczył kibicom wielu zaciętych momentów i stał na wysokim poziomie sportowym. Gospodynie stawiły czoła faworyzowanym rywalkom, pokazując determinację. To starcie było ważnym punktem w kalendarzu obu drużyn.

Pomimo końcowego wyniku na korzyść gości, opolska drużyna zaprezentowała się z dobrej strony, walcząc o każdą piłkę. Każdy z setów był niezwykle wyrównany, o czym świadczą szczegółowe rezultaty, które rozstrzygały się na przewagi lub minimalną różnicą punktów. Takie mecze są zawsze trudne dla obu stron. Wysiłek obu zespołów był widoczny.

Jak wyglądały składy drużyn?

Barwy UNI Opole reprezentowały zawodniczki takie jak: Gabriela Makarowska-Kulej, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig i Katarzyna Połeć. Na pozycji libero występowała Klaudia Łyduch, a wspierała ją Julia Piotrowska. Na boisku pojawiały się także Elan McCall, Wirginia Mulka, Iga Kępa oraz Wiktoria Paluszkiewicz. Zespół był dobrze przygotowany do rywalizacji.

W zespole Lotto Chemika Police zagrały: Katarzyna Partyka, Natalia Mędrzyk, Maja Koput, Weronika Gierszewska, Julia Orzoł i Kinga Różyńska. Libero była Agata Nowak, natomiast Eliza Ropela-Puzdrowska pełniła rolę zmienniczki. Do gry wchodziły również Matylda Grabowska, Julia Hewelt oraz Adrianna Rybak-Czyrniańska. Drużyna z Polic zademonstrowała swoją siłę.

