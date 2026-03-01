MSZ reaguje na eskalację konfliktu. Uruchomiono specjalną linię dla Polaków

Reakcja polskiego MSZ na wojnę

Dynamika wydarzeń w regionie osiągnęła poziom krytyczny, co wymusiło natychmiastową reakcję Warszawy. W niedzielę, 1 marca 2026 roku, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyrazili głębokie zaniepokojenie wymianą ciosów militarnych, apelując jednocześnie do wszystkich zaangażowanych stron o deeskalację i przestrzeganie norm prawa międzynarodowego. Resort zapewnił o solidarności z państwami regionu, takimi jak Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt, Bahrajn, Oman, ZEA czy Jordania, które bezpośrednio odczuwają skutki działań wojennych.

Wobec realnego zagrożenia dla ludności cywilnej oraz postępującego chaosu w transporcie lotniczym, polskie służby dyplomatyczne wdrożyły procedury awaryjne. Głównym celem działań jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom RP, którzy na skutek odwołanych połączeń i zamknięcia przestrzeni powietrznej zostali odcięci od możliwości powrotu do kraju.

Numer infolinii dla Polaków na Bliskim Wschodzie

Aby usprawnić przepływ informacji i koordynację działań pomocowych, resort dyplomacji uruchomił dedykowany kanał telefoniczny. Narzędzie to służy do identyfikacji osób potrzebujących wsparcia oraz przekazywania kluczowych instrukcji konsularnych.

Kontakt telefoniczny: +48 22 523 88 80

Start działania: Linia jest czynna od niedzieli, 1 marca 2026 r., od godziny 17:00.

Adresaci: Pomoc skierowana jest do obywateli Polski przebywających na terenie Bliskiego Wschodu, którzy utknęli w strefie konfliktu lub wymagają pilnych danych w związku z kryzysem.

Przeznaczenie: Udzielanie wsparcia informacyjnego oraz opieki konsularnej osobom dotkniętym skutkami działań zbrojnych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi, aby z podanego numeru korzystały wyłącznie osoby znajdujące się w trudnym położeniu, co pozwoli na sprawną obsługę najbardziej naglących zgłoszeń.

Stanowisko Polski w sprawie konfliktu

W oficjalnym komunikacie władze w Warszawie jednoznacznie określiły swój stosunek do trwających walk, kładąc nacisk na konieczność ochrony ludności i stabilizację regionu.

W komunikacie MSZ czytamy: "Niezmiennie popieramy pokojowe metody rozwiązywania konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz kwestii irańskiego programu nuklearnego. [...] Kategorycznie opowiadamy się przeciwko próbom rozprzestrzeniania konfliktu na cały Bliski Wschód"

Zasady bezpieczeństwa dla podróżujących

Osoby przebywające obecnie w krajach objętych ryzykiem powinny bezwzględnie dostosować się do wytycznych służb dyplomatycznych. Przestrzeganie poniższych reguł może mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa osobistego.

Koniecznie dokonaj rejestracji w systemie Odyseusz . To fundamentalny krok, który umożliwia konsulom lokalizację obywateli i szybki kontakt w razie konieczności ewakuacji lub innej pomocy.

. To fundamentalny krok, który umożliwia konsulom lokalizację obywateli i szybki kontakt w razie konieczności ewakuacji lub innej pomocy. Zachowaj maksymalną czujność i omijaj szerokim łukiem miejsca zgromadzeń publicznych, demonstracje oraz obiekty kultu religijnego i infrastruktury strategicznej.

Bieżąco śledź komunikaty wydawane przez lokalne władze porządkowe i bez dyskusji wykonuj ich polecenia.

Regularnie sprawdzaj oficjalne strony MSZ i placówek dyplomatycznych w mediach społecznościowych, gdzie publikowane są najnowsze ostrzeżenia.

w mediach społecznościowych, gdzie publikowane są najnowsze ostrzeżenia. Pozostawaj w stałym kontakcie z bliskimi w Polsce, informując ich o swoim aktualnym położeniu i stanie zdrowia.

Odwołane loty i paraliż komunikacyjny

Wybuch walk natychmiast przełożył się na funkcjonowanie cywilnego lotnictwa. Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad częścią regionu zmusiło przewoźników do masowego odwoływania rejsów lub zmiany tras przelotu. Jak informuje agencja EPA, skutki te są odczuwalne globalnie – przykładowo na lotnisku w Bali anulowano loty zmierzające do takich hubów przesiadkowych jak Doha czy Dubaj.

Polscy podróżni, którzy planowali powrót do kraju z przesiadką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Katarze, muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. Uruchomiona przez MSZ infolinia ma pomóc w oszacowaniu skali problemu i koordynacji powrotu rodaków do domu.

29