Ekstraklasa koszykarek: Energa Toruń pokonuje Artego Bydgoszcz. O wyniku zadecydowały ostatnie sekundy?

Zacięta walka w Energa Toruń – Artego Bydgoszcz

W rozegranym spotkaniu Ekstraklasy koszykarek, drużyna Energa Toruń pokonała Artego Bydgoszcz wynikiem 77:75. Mecz od początku obfitował w emocje, a pierwsze dwie kwarty należały do zespołu z Torunia. Energa wypracowała sobie solidną przewagę, prowadząc po pierwszej kwarcie 20:11, a do przerwy zwiększając dystans do 41:29. Taki obrót spraw wskazywał na dominację gospodarzy na parkiecie w pierwszej połowie meczu.

Druga część spotkania przyniosła jednak odmienną dynamikę, z widoczną próbą odrobienia strat przez zespół z Bydgoszczy. Artego zaczęło konsekwentnie zmniejszać dystans punktowy, wygrywając trzecią kwartę 23:20. To pozwoliło im zmniejszyć deficyt przed decydującą odsłoną meczu do dziewięciu punktów. Czwarta kwarta okazała się równie wyrównana, co zapowiadało niezwykle zaciętą końcówkę spotkania.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu Energa – Artego?

Najskuteczniejszą zawodniczką w zespole Energa Toruń okazała się La Mama Kapinga Maweja, która zdobyła 20 punktów dla swojej drużyny. Ważny wkład w końcowy wynik miały również Asianae Johnson z 15 punktami oraz Nicola Batura, która dołożyła 12 oczek. Pozostałe koszykarki z Torunia punktowały w następujący sposób: Karolina Stefańczyk 8, Weronika Preihs 7, Karolina Podkańska 5, Ewelina Śmiałek 4, Stella Tarkovicova 3, Łucja Grządziela 2 i Laura Weber 1.

Po stronie Artego Bydgoszcz najlepszą strzelczynią była Asiah Jones, która zanotowała imponujące 24 punkty. Jej wysoka skuteczność była kluczowa w próbie odwrócenia losów meczu. Karina Michałek zdobyła 11 punktów, a Wiktoria Sobiech dołożyła 9 oczek. Pozostałe punkty dla Artego zdobyły: Mailis Pokk 8, Lena Uziałło 7, Anna Pawłowska 7, Wiktoria Keller 6 i Amelia Pawlikowska 3.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.