Chce wyrzucić Napoleona z polskiego hymnu. Petycja trafiła do Kancelarii Prezydenta

Mazurek Dąbrowskiego hymnem Polski od prawie 100 lat

Decyzja o wyborze hymnu zapadła blisko sto lat temu, a kandydatów było wielu. Oprócz „Mazurka Dąbrowskiego” rozważano m.in. „Rotę”, „Warszawiankę”, „Boże coś Polskę”, „Pierwszą Brygadę” oraz „Chorał” Kornela Ujejskiego. Każda z propozycji miała silny ładunek ideologiczny i polityczny. Ostatecznie postawiono na pieśń Józefa Wybickiego, uznając ją za najbardziej uniwersalną dla różnych grup społecznych.

Zanim „Mazurek Dąbrowskiego” formalnie uzyskał status hymnu państwowego, Polacy używali go w tej roli już od odzyskania niepodległości w 1918 roku. Aby ułatwić przyjęcie nowej symboliki, w październiku 1926 roku wprowadzono go do programu szkół, a w grudniu Polskie Radio zaczęło emitować pieśń codziennie o północy.

Petycja do prezydenta. Napoleon w hymnie wywołuje kontrowersje

Jak się okazuje, stuletnia tradycja nie dla wszystkich jest powodem do dumy w obecnej formie. Do Kancelarii Prezydenta trafiło niedawno pismo, w którym zasugerowano modyfikację słów „Mazurka Dąbrowskiego”. Autor petycji uważa, że nadchodzący jubileusz to świetny moment, by z tekstu zniknął Napoleon Bonaparte. Zamiast francuskiego cesarza proponuje odwołać się do polskiego władcy – Bolesława Chrobrego.

Obecność francuskiego cesarza w najważniejszej pieśni Rzeczypospolitej z perspektywy czasu budzi uzasadnione wątpliwości. Napoleon Bonaparte nie był Polakiem, a jego stosunek do naszej ojczyzny miał charakter czysto instrumentalny. Choć zapisał się w dziejach jako wybitny taktyk wojskowy, w ostatecznym rozrachunku okazał się nieudolnym strategiem. Jego wielkomocarstwowe plany i ambicje doprowadziły do całkowitej klęski w 1815 roku, oznaczającej dla Polski ponad 100 lat niewoli, a tysiące polskich żołnierzy wykrwawiły się na obcych frontach w imię jego imperium - ocenia autor petycji.

Bolesław Chrobry zamiast Napoleona. Propozycje nowych słów hymnu

Według twórcy apelu modyfikacja ma opierać się na polskich bohaterach narodowych. Wybór padł na pierwszego króla Polski. – Bolesław Chrobry to postać pomnikowa ojciec naszej państwowości i twórca w pełni suwerennego Państwa Polskiego. W ubiegłym, 2025 roku, ze wzruszeniem obchodziliśmy doniosłą, tysięczną rocznicę jego królewskiej koronacji. Jako wybitny monarcha, strateg i mąż stanu, odnosił wielkie triumfy zbrojne, które nie ustępowały tym napoleońskim, ale w przeciwieństwie do nich - służyły umacnianiu, a nie osłabianiu polskiej racji stanu. Zabezpieczył zachodnie granice, wygrał kluczowe wojny i zbudował potęgę, z którą liczyła się cała ówczesna Europa. Odwołanie do Chrobrego doskonale koresponduje ponadto z rzeką Wartą, o której śpiewamy w tej samej zwrotce, stanowiącą historyczną kolebkę naszego państwa – argumentuje autor.

Pomysłodawca przygotował trzy warianty zastąpienia wersu „Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy”, dbając przy tym o rytmikę wiersza Józefa Wybickiego:

Opcja 1-Zachowanie idealnego układu rymów: Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam Chrobry dziejów kartę, Jak zwyciężać mamy.

Opcja 2-Zachowanie oryginalnej konstrukcji wezwania: Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład wielki Chrobry, Jak zwyciężać mamy.

Opcja 3-Wariant waleczny, nawiązujący do legendy oręża: Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Mieczem Chrobry pisał kartę, Jak zwyciężać mamy.

Warto zauważyć, że to nie pierwszy raz, gdy pojawia się idea zmiany najważniejszej pieśni narodowej. Wcześniejsza petycja nie ograniczała się jednak do jednej zwrotki – apelowano w niej o całkowite zastąpienie „Mazurka Dąbrowskiego” średniowieczną „Bogurodzicą”.

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