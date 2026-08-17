Chcą zmiany "Mazurka Dąbrowskiego" na "Bogurodzicę". Petycja u prezydenta

Petycja w Kancelarii Prezydenta. „Bogurodzica” nowym hymnem?

Dziennik „Fakt” informuje o nietypowej petycji, która trafiła na biurko prezydenta. Wnioskodawca domaga się w niej całkowitej zmiany hymnu państwowego. Zgodnie z propozycją, obecny „Mazurek Dąbrowskiego” miałby zostać zastąpiony przez „Bogurodzicę”, czyli jedną z najstarszych polskich pieśni. Autor petycji argumentuje swój pomysł historycznym znaczeniem utworu, który ukształtował polski naród. W dokumencie podkreślono, że ta starożytna pieśń maryjna była jednocześnie hymnem polskiego rycerstwa i towarzyszyła Polakom podczas kluczowych wydarzeń w dziejach kraju, stanowiąc narzędzie duchowej mobilizacji.

Wnioskodawca przedstawia również dość odważną tezę dotyczącą obecnego hymnu. Twierdzi on, że okoliczności ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” pieśnią narodową nie były w pełni przejrzyste. Według autora petycji to sam Józef Piłsudski miał naciskać na ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, Felicjana Sławoja-Składkowskiego, by ten wydał specjalny okólnik, który formalnie usankcjonował „Mazurka Dąbrowskiego” jako hymn Polski.

Kancelaria Prezydenta odpowiada na petycję o zmianę hymnu

Dziennikarze „Faktu” postanowili zapytać Kancelarię Prezydenta RP o losy wspomnianego dokumentu. Przedstawiciele Biura Mediów i Listów potwierdzili wpłynięcie petycji do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów, wskazując, że została ona oficjalnie opublikowana na stronie internetowej głowy państwa. Kancelaria zapewniła, że dokument jest obecnie analizowany zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Jednocześnie stanowczo podkreślono, że nie trwają żadne prace legislacyjne mające na celu zmianę obecnego hymnu państwowego na „Bogurodzicę”.

Warto przypomnieć, że „Mazurek Dąbrowskiego”, znany pierwotnie jako „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, został napisany w 1797 roku przez Józefa Wybickiego. Utwór ten oficjalnie pełni funkcję hymnu Rzeczypospolitej Polskiej od 1927 roku, co oznacza, że już w przyszłym roku będziemy obchodzić setną rocznicę nadania mu tego prestiżowego statusu.