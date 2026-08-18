Znęcanie się nad psem w gminie Secemin. 64-latek wyrzucił zwierzę do kosza na śmieci

Interwencja policji na stacji paliw w gminie Secemin

W niedzielne popołudnie 16 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze z Włoszczowy otrzymali zgłoszenie o porzuceniu zwierzęcia na terenie stacji paliw w gminie Secemin. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna wrzucił żywego psa do pojemnika na odpady, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Na miejscu policjanci zastali świadków, którzy wyciągnęli czworonoga z kosza i zaopiekowali się nim do czasu przyjazdu służb. Na szczęście psu nic się nie stało i nie odniósł on żadnych obrażeń podczas tego zdarzenia.

Monitoring nagrał zdarzenie przed stacją benzynową

Policjanci przystąpili do wyjaśniania okoliczności zajścia i przeanalizowali zapis z kamer monitoringu znajdujących się na stacji paliw. Z nagrania wynikało, że mężczyzna najpierw próbował wrzucić psa do skrzyni ładunkowej zaparkowanego tam pojazdu, a gdy ta próba się nie powiodła, skierował się do kosza na śmieci. Wiedza mundurowych oraz zabezpieczone dowody pozwoliły na szybkie wytypowanie osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Mimo że sprawca opuścił stację, funkcjonariusze szybko go namierzyli i zatrzymali, a 64-letni mieszkaniec gminy Secemin trafił do policyjnej celi.

Wysoki mandat i zarzuty karne dla 64-latka

W trakcie policyjnych czynności okazało się, że 64-latek przyjechał na stację paliw rowerem, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie, w związku z czym został on ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł. W poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku zatrzymanemu przedstawiono zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za popełnienie tego przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Źródło: Policja.pl