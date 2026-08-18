Narkotyki w gminie Chojnów. Dzielnicowi wyczuli zapach marihuany podczas obchodu

Kontrola dzielnicowych w gminie Chojnów

W ubiegłym tygodniu dzielnicowi z Komisariatu Policji w Chojnowie prowadzili działania w jednej z miejscowości na terenie gminy. Podczas obchodu funkcjonariusze rozmawiali z mieszkanką jednej z posesji i właśnie w tym momencie poczuli charakterystyczny zapach marihuany. Doświadczeni policjanci nie zignorowali tego sygnału i nabrali podejrzeń, że w tym miejscu mogą znajdować się środki odurzające. Mundurowi postanowili dokładnie sprawdzić teren wokół zabudowań, aby zweryfikować swoje przypuszczenia.

Krzewy konopi i susz marihuany na posesji

W trakcie sprawdzania ogrodu funkcjonariusze zwrócili uwagę na rośliny rosnące pomiędzy warzywami. Ich wygląd wskazywał, że mogą być to krzewy konopi, dlatego na miejsce wezwano dodatkowy patrol policji. Mundurowi przeprowadzili szczegółowe przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych oraz całego terenu zewnętrznego. W wyniku tych czynności policjanci zabezpieczyli marihuanę w formie suszu, wysuszone liście, kilka rosnących krzewów oraz substancję w postaci skrystalizowanej. Wszystkie znalezione materiały zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych analiz laboratoryjnych.

Zarzuty dla 19-latki i 35-latki

W związku z odnalezieniem niedozwolonych substancji policjanci zatrzymali dwie kobiety w wieku 19 oraz 35 lat. Obie zatrzymane usłyszały zarzuty dotyczące posiadania środków odurzających, a o dalszym toku postępowania zadecydują wyniki specjalistycznych badań. Zabezpieczone krzewy i substancje poddane zostaną dokładnej ekspertyzie, która może wpłynąć na ostateczny zakres przedstawionych zarzutów. Policja przypomina, że za posiadanie narkotyków oraz nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl