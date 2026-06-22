Były polski poseł odsyła prezydentowi Nawrockiemu odznaczenie państwowe

Karol Nawrocki, pełniący urząd prezydenta RP, podjął niedawno decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski błyskawicznie zareagował na to posunięcie, informując o zwrocie odznaczenia Polsce. W swoich mediach społecznościowych opublikował nawet fotografię przygotowywanej do wysyłki paczki z orderem, przypominając, że pierwotnie traktowano to wyróżnienie jako hołd dla całego narodu ukraińskiego i jego sił zbrojnych w 2023 roku.

Reakcje na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu

To wydarzenie pociągnęło za sobą kolejne kroki. W geście solidarności z obecnym przywódcą, z przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego zrezygnował były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma. Analogiczne decyzje podjęli również jego następcy na tym stanowisku – Wiktor Juszczenko oraz bezpośredni poprzednik Wołodymyra Zełenskiego, Petro Poroszenko.

Piotr Fogler zwraca Złoty Krzyż Zasługi

Echa tych wydarzeń dotarły także do polskiej sceny politycznej. Piotr Fogler, dawny poseł, postanowił zrezygnować ze swojego odznaczenia, które posiadał od ponad dwóch dekad.

Symbolicznie odsyłam moje odznaczenie temu rezydentowi, w geście protestu wobec głupiej decyzji o odebraniu orderu Prezydentowi Ukrainy, walczącej Ukrainy! Nie jest to gest wobec tego Prezydenta który mi go wręczał, bo Go szanuję ale wobec obecnego lokatora Belwederu, który coraz bardziej ośmiesza Polskę i nas wszystkich !! To co zrobił i ciągle robi ten pan nazywany Prezydentem jest koszmarem i dla mnie nie jest Prezydentem mojego kraju, tylko nieporozumieniem i nadal czekam na przeliczenie głosów przez PKW …bo do dziś nie znam ostatecznych wyników tych wyborów - napisał na Facebooku.

Hejt po decyzji Piotra Foglera

Deklaracja byłego posła spotkała się z ostrą krytyką. Sam polityk stwierdził w mediach społecznościowych, że po ogłoszeniu decyzji doświadczył fali nienawiści i pomówień. Fogler wspomniał o publikacjach zarzucających mu współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa w czasach jego mandatu poselskiego na początku lat dziewięćdziesiątych, co pociągnęło za sobą serię wulgaryzmów i pogróżek.

Złoty Krzyż Zasługi został przyznany Piotrowi Foglerowi w 2005 roku przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wyróżnienie to, nadane podczas uroczystości piętnastolecia odrodzenia samorządu terytorialnego, stanowiło docenienie jego znaczącego wkładu w działalność samorządową w czasie, gdy kierował Sejmikiem Województwa Mazowieckiego.