O.S.T.R. zaskoczył. Polecił książki Cenckiewicza i mówił o Polsce. „Nie możemy liczyć na grubszą zmianę

O.S.T.R. poleca Cenckiewicza. „Raper poleca książki”

Adam Ostrowski, tworzący pod pseudonimem O.S.T.R., pojawił się niedawno w nagraniu wideo dla Wydawnictwa LTW. Raper, znany z zamiłowania do historii, tym razem postanowił polecić widzom trzyczęściowy zbiór tekstów Sławomira Cenckiewicza.

Chodzi o książki zatytułowane „Agentura”, „Transformacja” oraz „Historia”, w których badacz podejmuje tematykę m.in. czasów PRL, działań służb specjalnych i sporów o dzieje najnowsze. Artysta wypowiadał się w dość luźnym i humorystycznym tonie.

„Siemanko, z tej strony Gruby Ostry i przede wszystkim gruby fan historii naszego pięknego komunistycznego kraju, czyli w sumie tego, co się wydarzyło po II wojnie światowej” – mówił. Po chwili dodał: „No i praktycznie chyba trwa do dziś, patrząc na to, w jakim kraju żyjemy.”

Zaznaczono, że sformułowania rapera stanowią wyłącznie jego prywatne i mocno publicystyczne spojrzenie, a nie formalną analizę polskiego systemu państwowego.

O.S.T.R. o Okrągłym Stole. Padły mocne słowa

W swojej wypowiedzi O.S.T.R. poruszył temat przemian ustrojowych i Okrągłego Stołu, oceniając skutki wydarzeń z przełomu lat 80. i 90..

„...dopóty nie wyginą ostatnie elementy okrągłego stołu, to nie możemy liczyć na jakąś taką grubszą zmianę i, że tak można powiedzieć, wbicie się z buta w pełną demokrację.” – stwierdził.

To właśnie zagadnienie przeobrażeń ustrojowych stanowi istotną część polecanej przez niego trylogii Sławomira Cenckiewicza. Raper zaznaczył, że lektura tych trzech książek dostarczyła mu nie tylko wiedzy, ale bywała dla niego wręcz rozrywką.

„...chciałbym wam serdecznie polecić trzy książki, które uważam, że każdy kto lubi historię z domieszką dobrej Beki, ponieważ w tych książkach są rzeczy śmiesznaszne, ale przede wszystkim uczą nas pokory jak było i jak już nie jest. Y, prawie nie jest.” – mówił. Następnie wymienił tytuły: „Słuchajcie, agentura, transformacja, historia. Co ja mogę więcej dodać? Sprawdźcie, przeczytajcie, bo warto. Ja przeczytałem Nie żałuję. Uśmiałem się po pachy, ale też czasami miałem chwilę zadumy.”

Wydawnictwo LTW przypomina, że trylogia to efekt wieloletniej pracy publicystycznej historyka, dotyczącej m.in. tajnych współpracowników, ustrojowej zmiany i obecnych sporów wokół polskiej historii.

Trylogia Cenckiewicza ukazała się nakładem Wydawnictwa LTW. Sam autor tłumaczył wcześniej, że zebrał w niej część swojej wieloletniej publicystyki dotyczącej m.in. agentury, transformacji ustrojowej oraz historii jako pola współczesnych sporów. „Co ja mogę zrobić, że lubię czytać” Raper odniósł się również z dystansem do faktu, że zamiast muzyki czy serialu rekomenduje swoim odbiorcom książki historyczne.

Adam Ostrowski żartował z tego, że fanom poleca lekturę historyczną, a nie coś z popkultury.

„Raper poleca książki. Nie, prędzej byście się spodziewali, że wam polecę jakiś serial, ale no cóż, co ja mogę zrobić, że lubię czytać.” Na końcu zwrócił się bezpośrednio do autora publikacji. „A tak w ogóle, Sławku, dzięki za dobrą robotę i jedna miłość. Elo.”

Cenckiewicz szybko odpowiedział O.S.T.R.-owi

Sławomir Cenckiewicz odniósł się do materiału w serwisie X, podając dalej wpis opublikowany przez Wydawnictwo LTW.

„OSTRY to jest gość! Dzięki!” – napisał.

Przypomnijmy, że Sławomir Cenckiewicz pełnił funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2025–2026. Ze stanowiska zrezygnował w kwietniu 2026 roku.

Z kolei wydawca książek zauważył pewien interesujący zbieg okoliczności, łącząc nagranie Ostrowskiego z innym wydarzeniem kulturalno-politycznym z udziałem innej gwiazdy rapu.

„Wczoraj Eldo rapował u Prezydenta @NawrockiKn. Dziś u nas O.S.T.R. poleca trylogię @Cenckiewicz” – napisano przy nagraniu.

OSTRY to jest gość! Dzięki! https://t.co/WGspGjiURf— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) August 7, 2026

Faktycznie, dzień wcześniej Leszek „Eldo” Kaźmierczak uświetnił swoim występem obchody pierwszej rocznicy objęcia urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego, śpiewając tam piosenkę „Nie pytaj o nią”. O.S.T.R. poszedł inną drogą, przyciągając uwagę swoimi literackimi rekomendacjami i refleksjami o najnowszej historii naszego państwa.

Artysta O.S.T.R. w specjalnym wideo zarekomendował trzy historyczne książki Sławomira Cenckiewicza i opisał swoje spojrzenie na transformację w Polsce.

Zdaniem rapera, brak "wymarcia elementów Okrągłego Stołu" stoi na przeszkodzie realnym zmianom, na co błyskawicznie zareagował wywołany do tablicy historyk.

Dowiedz się, dlaczego Adam Ostrowski postanowił zabrać głos w dyskusji o historii najnowszej i jaka była reakcja Cenckiewicza na to polecenie.

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