Morawiecki na wrocławskim Jagodnie ogłasza powstanie nowej formacji. Rozdawał słynną pizzę

Morawiecki na Jagodnie. Wybrał miejsce-symbol

Mateusz Morawiecki odwiedził w piątek wrocławskie Jagodno, miejsce uznawane za symbol mobilizacji w wyborach z 2023 roku. Właśnie tam, dwa lata temu, gigantyczne kolejki przed komisjami wyborczymi przyciągnęły uwagę całego kraju, a stojącym w nich osobom, w dużej mierze głosującym przeciwko ówczesnej władzy, rozdawano jedzenie. Teraz polityk PiS chce wykorzystać to osiedle do ogłoszenia swoich nowych planów i przekonania do siebie wyborców, którzy wcześniej zagłosowali na obecną koalicję rządzącą. Były szef rządu zorganizował tam spotkanie, podczas którego sam serwował pizzę, a głównym punktem jego wystąpienia była deklaracja stworzenia nowego projektu wokół jego środowiska politycznego.

Morawiecki: „Będziemy nowym obozem politycznym”

Podczas spotkania we Wrocławiu były premier oficjalnie przyznał, że stowarzyszenie Rozwój Plus to dopiero początek znacznie szerszej inicjatywy. Ugrupowanie to od pewnego czasu koncentruje wokół siebie polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. Założeniem tego projektu jest nie tylko zjednoczenie dotychczasowych sympatyków prawej strony sceny politycznej, ale przede wszystkim przyciągnięcie tych obywateli, którzy szukają bardziej stonowanego i umiarkowanego przekazu. Zorganizowanie konferencji właśnie na Jagodnie jest jasnym sygnałem, że nowa formacja chce walczyć o głosy w miejscach trudnych dla dotychczasowego obozu PiS.

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– To jest też zadanie stowarzyszenia Rozwój Plus. Naszego stowarzyszenia [...] z którego wyłoni się wkrótce nowa formacja polityczna. Tak, będziemy nowym obozem politycznym, żeby poszerzyć ofertę całej prawicy. Tak jak zrobił to Karol Nawrocki i dzięki temu miał powyżej 50%. Tak samo musimy zrobić my – stwierdził Mateusz Morawiecki na Jagodnie we Wrocławiu.

„Tak jak zrobił to Nawrocki”

Podczas wrocławskiego spotkania Mateusz Morawiecki powołał się bezpośrednio na sukces Karola Nawrockiego. Zwrócił uwagę, że kluczem do powrotu do władzy jest zaoferowanie czegoś nowego i rozszerzenie bazy wyborców. Znaczną część wystąpienia poświęcono gospodarce. Były premier akcentował, że rozwój gospodarczy musi bezpośrednio wpływać na życie i portfele Polaków. Wydaje się, że nowa narracja polityczna będzie silnie opierać się na pojęciu „dobrobytu”, które ma być motorem napędowym kampanii i działań środowiska skupionego wokół byłego szefa rządu.

– Musimy doprowadzić do takiego rozwoju, który będzie się przekładał na wasze portfele, na dobrobyt wszystkich Polaków. O to chodzi, żeby wszyscy Polacy mogli korzystać na rozwoju gospodarczym. Dobrobyt na Polaków, sezon na dobrobyt dla Polaków – stwierdził.

Morawiecki rozdawał pizzę. Nawiązał do wyborów z 2023 roku

Polityk celowo wykorzystał popularny motyw z wyborczego wieczoru z 2023 roku. Wtedy długo czekający w nocy wyborcy otrzymywali gorącą pizzę, co przeszło do historii jako jeden z symboli tamtego głosowania. W piątek to Mateusz Morawiecki wziął sprawy w swoje ręce i częstował zgromadzonych posiłkiem. W ten sposób próbowano zmienić negatywne dla dawnej władzy skojarzenia z tym wrocławskim osiedlem i zamienić Jagodno w symboliczne miejsce, z którego wystartuje nowa walka o odzyskanie zaufania utraconych wyborców.

– Chciałbym, żeby tym moim Jagodnem został otwarty sezon na dobrobyt do Polaków, żebyśmy za te 14 miesięcy tę koalicję rządzącą, która tutaj na Jagodnie tyle nadziei narobiła państwu, rozdając te pizze symboliczne, tak jak dzisiaj ja to zrobiłem, żebyśmy mogli im powiedzieć - dziękujemy im państwu, wracajcie tam, skąd przyszliście – mówił dalej.

Rozwój Plus ma wyjść poza dotychczasowy elektorat prawicy

Deklaracje z ostatnich tygodni mocno ożywiły środowiska prawicowe. Morawiecki otwarcie mówi o konieczności zbudowania formacji, która przyciągnie ludzi nieutożsamiających się dotąd z twardym elektoratem Zjednoczonej Prawicy. Wybór osiedla, gdzie odnotowano ogromne poparcie dla partii tworzących dzisiejszą Koalicję 15 października, miał, zdaniem analityków, udowodnić determinację byłego premiera w zdobywaniu centrum sceny politycznej. Z wypowiedzi Mateusza Morawieckiego jasno wynikało, że stowarzyszenie to tylko etap przejściowy i w najbliższym czasie należy spodziewać się narodzin zupełnie nowej formacji, mającej na celu znaczne rozbudowanie politycznych wpływów na prawej flance.

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