- Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zarzucił Karolowi Nawrockiemu zrujnowanie dobrych stosunków dwustronnych po tym, jak polska głowa państwa pozbawiła Wołodymyra Zełenskiego najważniejszego polskiego odznaczenia państwowego.

- Krok podjęty przez polskiego prezydenta stanowił reakcję na nadanie przez ukraińskiego przywódcę jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”, co władze w Kijowie odbierają jako próbę narzucania im określonej narracji historycznej oraz głęboką obrazę.

- Chcąc wesprzeć swojego lidera, znacząca grupa ukraińskich działaczy politycznych oraz dawnych przywódców zrezygnowała z nadanych im przez RP orderów, z kolei obecność samego Zełenskiego na kluczowym wydarzeniu w Polsce stanęła pod bardzo dużym znakiem zapytania.

- Szef polskiego rządu Donald Tusk negatywnie ocenił zaognianie tej sytuacji, zaznaczając, że obecny zatarg na linii Warszawa-Kijów wywołuje niepokój wśród zachodnich partnerów i gra na korzyść interesów Rosji.

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Między Warszawą a Kijowem trwa obecnie największe od dłuższego czasu tąpnięcie dyplomatyczne. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha nie gryzł się w język i bezpośrednio obarczył prezydenta RP Karola Nawrockiego winą za zniweczenie dotychczasowego dorobku w budowaniu wzajemnego porozumienia.

„Nawrocki stał się burzycielem tych pozytywnych osiągnięceń, które udało nam się wypracować w ostatnim czasie. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy” – przekazał ukraiński dyplomata w komunikacie prasowym.

„Będziemy odpowiadać w sposób symetryczny na wszystkie działania, zwłaszcza jeśli będą to kroki nieprzyjazne i lekceważące wobec naszego kraju” – uprzedził Andrij Sybiha. Jak uzupełnił w swojej wypowiedzi polityk, posunięcie polskiego prezydenta stanowi zniewagę nie tylko dla Wołodymyra Zełenskiego, ale w ogólnym rozrachunku dla wszystkich ukraińskich obywateli. Skutkiem tego napięcia może być rezygnacja ukraińskiej głowy państwa z przyjazdu do naszego kraju. Pojawienie się lidera z Kijowa podczas zaplanowanej na czerwiec Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku jest obecnie niepewne.

W 2011 roku, będąc prezydentem Winnicy, otrzymałem Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za rozwój współpracy regionalnej z polskimi miastami.To odznaczenie ma dla mnie osobiste znaczenie. Dlatego decyzja o jego zwrocie jest również osobista.Zwracam order… pic.twitter.com/5gML35hxnh— Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 21, 2026

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Ostatnie ruchy Karola Nawrockiego wywołały po ukraińskiej stronie granicy potężny efekt domina. Chcąc okazać jedność z Wołodymyrem Zełenskim, najważniejsze osoby w państwie zaczęły masowo odsyłać nadane im w przeszłości polskie odznaczenia. Do tej grupy zaliczają się między innymi szef dyplomacji Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz pełniący funkcję ambasadora w naszym kraju Wasyl Bodnar. Identyczne, bardzo stanowcze stanowisko w tej sprawie zajęli również dawni przywódcy państwa: Wiktor Juszczenko, Petro Poroszenko oraz Leonid Kuczma.

Bardzo dobitnie w tym kontekście zachował się również były premier tamtejszego rządu, Wołodymyr Hrojsman, który w opublikowanym oświadczeniu zaznaczył, że jego zwrot medalu absolutnie nie stanowi bezpośredniego uderzenia w stronę polskiego społeczeństwa.

– Zwracam order jako wyraz solidarności z Ukrainą i Prezydentem Zełenskim. Nie z urazy do narodu polskiego, lecz z głębokim szacunkiem dla niego i wdzięcznością za wszystkie lata wsparcia, za miliony Polaków, którzy otworzyli swoje serca i domy dla naszych ludzi po 24 lutego – napisał Hrojsman w serwisie społecznościowym X.

W naszym kraju krok podjęty przez Karola Nawrockiego spotkał się z równie otwartą falą krytyki ze strony obecnego rządu. Szef Rady Ministrów Donald Tusk otwarcie ocenił, że z takiego obrotu spraw nieskrywaną satysfakcję czerpie wyłącznie Władimir Putin. Szef polskiego rządu zaapelował tym samym do przywódców obydwu państw, aby w obliczu kryzysu starali się uspokajać nastroje zamiast je dodatkowo podgrzewać.

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