Chorosińska pochwaliła się zdjęciem po konferencji PiS. Wymowny dopisek pod postem

Dominika Chorosińska, reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość, przykuła uwagę internautów za sprawą selfie z windy, opublikowanego tuż po ważnej konferencji partii „Ku nowemu rządowi”. W trakcie zjazdu działacze zaprezentowali śmiałe pomysły z zakresu ochrony zdrowia, obronności i bezpieczeństwa państwa. Zastanawiający komentarz parlamentarzystki, w którym wspomina o drodze „do zwycięstwa”, stanowi czytelną sugestię, że ugrupowanie ma jasny plan na odzyskanie sterów rządów.

Posłanka PiS pokazała fotografię z innymi działaczami

Na opublikowanym selfie Dominika Chorosińska pozuje w towarzystwie innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kadr uwieczniono w windzie, tuż po zakończeniu czwartkowych obrad programowych partii.

Internauci błyskawicznie zwrócili uwagę na nowy wizerunek posłanki, która założyła wyraziste, ciemne okulary. Jednak to nie dodatek do stylizacji, a zamieszczony pod postem podpis wywołał największe zainteresowanie.

„I powiozą nas windą do ... zwycięstwa” – napisała.

Swoją myśl polityczka uzupełniła znacznikiem #KuNowemuRządowi. Ten krótki tekst to oczywista aluzja do znanego szlagieru „Windą do nieba”, jednak w tym przypadku kierunkiem podróży polityków PiS ma być powrót do pełni władzy.

„Ku nowemu rządowi”. Jarosław Kaczyński wzywa do walki o władzę

Post Dominiki Chorosińskiej był pokłosiem kongresu Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Ku nowemu rządowi”, który odbył się w czwartek, 6 sierpnia w Warszawie. Wśród uczestników nie zabrakło najważniejszych postaci z kierownictwa ugrupowania. Podczas konwencji przedstawiono szereg propozycji programowych, dotykających spraw bezpieczeństwa, rolnictwa i opieki medycznej.

Data zjazdu zbiegła się w czasie z pierwszą rocznicą objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał z mównicy, że obecna aura polityczna stwarza idealne warunki, by partia znów skutecznie powalczyła o rządowe fotele.

Mariusz Błaszczak obiecuje potężny zastrzyk gotówki dla armii

Ogromną część czwartkowych obrad zdominował temat bezpieczeństwa narodowego. Były szef MON Mariusz Błaszczak zadeklarował chęć zwiększenia wydatków na armię o około 20 mld zł każdego roku. PiS forsuje również zmiany w strukturach rezerw. Osoby w gotowości miałyby otrzymywać 800 zł, a zatrudniające je firmy mogłyby liczyć na rekompensaty za czas spędzony przez nich na poligonie.

Zjednoczona Prawica zapowiedziała również priorytetowe traktowanie krajowej zbrojeniówki przy zamówieniach wojskowych. Dodatkowo Mariusz Błaszczak złożył obietnicę stworzenia Narodowego Funduszu Innowacji Obronnych i ogłosił plan budowy schronów dla obywateli.

Katarzyna Sójka o zdrowiu, Przemysław Czarnek o prawach

Głos zabrali także inni przedstawiciele PiS. Była minister zdrowia Katarzyna Sójka zarysowała koncepcję natychmiastowej, wielospecjalistycznej pomocy dla osób chorych na raka. Projekt ma na celu skrócenie czasu diagnozy i szybsze wdrażanie terapii onkologicznych.

Nie pominięto tematu rolnictwa. Wśród pomysłów znalazł się łatwiejszy dostęp do lokalnych produktów oraz skrócenie łańcuchów dostaw, co miałoby chronić państwo w momentach kryzysów.

Z kolei Przemysław Czarnek skupił się na reformach dotyczących polityki klimatycznej (system ETS), rozwiązaniach w sektorze mieszkaniowym oraz postulował utworzenie tzw. straży praw.

Dominika Chorosińska zapowiada „zwycięstwo”

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Czwartkowy kongres oficjalnie zainaugurował nowy rozdział w planowaniu programowym PiS przed nadchodzącymi starciami przy urnach. Publikacja Dominiki Chorosińskiej idealnie wpisała się w tę ofensywę. Zamiast rozwlekłych analiz po zjeździe, posłanka poprzestała na selfie z windy i krótkim zapewnieniu o kursie „do zwycięstwa”.

To jednak nie koniec politycznej ofensywy formacji. Działacze Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli już, że kolejna konferencja programowa odbędzie się w następnym tygodniu.

Poniżej galeria zdjęć: Posłanka PiS Dominika Chorosińska w odważnych scenach łóżkowych

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