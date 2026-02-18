Brutalny atak na pierwszą damę. Były radny PiS zamieścił przerażającą grafikę

Decyzja Marty Nawrockiej o udzieleniu wywiadu stacji TVN24 była szeroko komentowana w mediach, głównie ze względu na krytyczny stosunek tej telewizji do obozu prezydenta. Część komentatorów doceniła odwagę pierwszej damy i wyjście poza swoją strefę komfortu. Nie zabrakło jednak głosów krytycznych, wytykających jej zdenerwowanie, a nawet wskazujących na brak właściwego przygotowania do rozmowy z dziennikarką Joanną Kryńską. Wywiad wywołał w sieci prawdziwą burzę, dzieląc internautów na dwa obozy. Ruszyła potężna lawina komentarzy.

Wśród licznych opinii pojawiły się także głosy rozsądku i wsparcia. Poseł Łukasz Litewka, który miał okazję poznać prezydentową osobiście, zaapelował o wyrozumiałość dla jej nowej roli.

- Miałem możliwość poznać i porozmawiać z Martą Nawrocką, odbieram ją jako osobę, która jest ciepła i serdeczna. Nie zazdroszczę jej, praktycznie z dnia na dzień musiała zostawić swoje „stare życie” i wejść w zupełnie inne, nieznane dotąd otoczenie - oczekiwania są ogromne - napisał z wyrozumiałością poseł Litewka.

Paskudny atak na Martę Nawrocką za wywiad w TVN24

Niestety, konstruktywna krytyka została w wielu miejscach przykryta przez falę hejtu. Pisarka Manuela Gretkowska opublikowała wpis, w którym w bardzo ostrych słowach odniosła się nie tylko do samego wywiadu, ale także do osoby Marty Nawrockiej.

- Wstawili ją do scenografii kapiącej złotem, ustrojonej kwieciem jakby nie było innego kadru z pałacu tylko kaplica pogrzebowa w Las Vegas. Pięknie się to komponowało z jej hobby: oprócz rodziny lubi poświęcać czas strzelaniu, nie biciu po mordach w ustawkach. Szacun. Nadawałaby się na ochroniarkę prawdziwej pary prezydenckiej – Trzaskowskich, a jeszcze lepiej Anne Appelbaum z mężem. (...) Ktoś jednak postanowił ocieplić wizerunek prezydentowej. Tylko dlaczego słomą? (...) W głowie prezydentowej głębsze myśli się raczej nie kłębią, nie jest Lecem z "Myśli nieuczesanych". Więcej czasu niż przygotowanie intelektualne zajęło maskowanie tego czesaniem i prasowanie jej włosów, żeby się nie ruszały gdy zarzucała nerwowo głową łowiąc nią coś sensownego - napisała pisarka.

Jeszcze bardziej szokujące treści zamieścił Marek Zagrobelny. To były radny Prawa i Sprawiedliwości, który obecnie przedstawia się jako zagorzały przeciwnik swojej dawnej formacji i przedstawia się jako: - Były wieloletni i skutecznie wyleczony PiS-owiec, autor książek o skrajnej prawicy, pasjonat skandynawskiej rzeczywistości, mój dom to Norwegia.

Zagrobelny udostępnił w internecie zmanipulowaną grafikę, na której twarz Marty Nawrockiej została przerobiona tak, by wyglądała na ofiarę przemocy. Na zdjęciu umieszczono napis sugerujący prośbę o łatwiejsze pytania, a do grafiki dodał opis: - Na drugi dzień po wywiadzie dla TVN. Publikacja ta spotkała się z natychmiastowym oburzeniem internautów, którzy zarzucili byłemu radnemu okrucieństwo i brak jakichkolwiek hamulców. Mimo fali krytyki, autor nie zdecydował się na usunięcie wpisu.

