Gretkowska obrzydliwie atakuje Nawrocką. Wulgarny wpis o "kręceniu ch*** żyrandola"

Głośna rozmowa w TVN24

Wystąpienie Marty Nawrockiej na antenie TVN24 wciąż wywołuje gorące dyskusje. Małżonka prezydenta zdecydowała się na rozmowę z medium, które uchodzi za krytyczne wobec jej męża. W trakcie wywiadu Pierwsza Dama jasno określiła swoje stanowisko jako „za życiem”, sprzeciwiając się aborcji, ale jednocześnie nie potępiając metody in vitro dla innych par. Największe kontrowersje wzbudził jednak moment, gdy zapytana o finansowanie procedury przez państwo, ucięła temat słowami: „Proszę inny zestaw pytań”.

Gretkowska nie bierze jeńców

Do występu odniosła się Manuela Gretkowska, słynąca z ciętego języka i niechęci do środowiska prawicy. Pisarka opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym w bezpardonowy sposób zaatakowała zarówno Martę Nawrocką, jak i samego prezydenta. Autorka w szyderczy sposób skomentowała scenografię nagrania oraz zainteresowania Pierwszej Damy.

"Wstawili ją do scenografii kapiącej złotem, ustrojonej kwieciem jakby nie było innego kadru z pałacu tylko kaplica pogrzebowa w Las Vegas. Pięknie się to komponowało z jej hobby: oprócz rodziny lubi poświęcać czas strzelaniu, nie biciu po mordach w ustawkach. Szacun. Nadawałaby się na ochroniarkę prawdziwej pary prezydenckiej – Trzaskowskich, a jeszcze lepiej Anne Appelbaum z mężem" - napisała.

"Marta nie musi przynajmniej publicznie się tłumaczyć ze statku miłości współmałżonka, bo pytania są kastrowane pod jej niepokalany wizerunek (biel fotela, biel kwiatów). Przedtem Ru**adło Leśne było wirtualnie poza pałacem, teraz naćpany Ru**acz może kręcić h**em żyrandol"

Drwiny z intelektu

W dalszej części swojego wywodu Gretkowska skrytykowała próbę ocieplania wizerunku prezydentowej. Zasugerowała braki intelektualne oraz tremę, która miała sparaliżować Nawrocką przed kamerami. Pisarka nawiązała do nerwowego zachowania Marty Nawrockiej podczas wywiadu.

"Ktoś jednak postanowił ocieplić wizerunek prezydentowej. Tylko dlaczego słomą? (...) W głowie prezydentowej głębsze myśli się raczej nie kłębią, nie jest Lecem z Myśli nieuczesanych. Więcej czasu niż przygotowanie intelektualne zajęło maskowanie tego czesaniem i prasowanie jej włosów, żeby się nie ruszały gdy zarzucała nerwowo głową łowiąc nią coś sensownego. Niestety nic tam nie wpadło. Trema wywaliła korki i występ pomylił się Marcie N. z teleturniejem, poprosiła o następny zestaw pytań. Wygrała pałac, padła na prestiżu" - kontynuowała Gretkowska.

Porównania do Agaty Dudy

Na koniec pisarka zestawiła obecną Pierwszą Damę z jej poprzedniczką oraz Melanią Trump. Gretkowska zaatakowała także autorytety religijne przywoływane przez Nawrocką, pytając retorycznie o kondycję umysłową żon polityków.