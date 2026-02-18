Prezydent Nawrocki odkrywa karty. Większość ustaw trafi do kosza

Prezydent planuje zawetować zmiany w KRS, obawiając się chaosu prawnego, oraz ustawę "Aktywny Rolnik", która zdaniem krytyków szkodzi mniejszym gospodarstwom.

Ustawa wygaszająca specustawę ukraińską ma zostać podpisana, co włączy uchodźców do ogólnego systemu wsparcia i przedłuży legalność ich pobytu.

Wciąż ważą się losy przepisów o cyberbezpieczeństwie; możliwe jest skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego lub całkowite odrzucenie.

Wątpliwości wokół wymiaru sprawiedliwości

Oficjalne stanowisko głowy państwa poznamy w najbliższy czwartek, po zakończeniu szerokich konsultacji. Jak ustalili dziennikarze "Super Expressu" i Radia ESKA, prezydent Karol Nawrocki ma poważne zastrzeżenia co do konstytucyjności nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Choć rządowy projekt ma na celu zmianę procedury wyboru członków KRS i odpolitycznienie tego organu, w ocenie Pałacu Prezydenckiego proponowane rozwiązania grożą chaosem prawnym. W dokumencie brakuje mechanizmów chroniących status sędziów powołanych w minionych latach, co budzi sprzeciw prezydenta.

Ciemne chmury zbierają się również nad ustawą "Aktywny Rolnik". Wszystko wskazuje na to, że prezydenckie weto zablokuje przepisy uzależniające wypłatę dopłat od udowodnienia rolniczej aktywności. Przeciwnicy regulacji, w tym Jan Krzysztof Ardanowski i Rada Rolnictwa, ostrzegają przed negatywnymi skutkami dla gospodarstw rodzinnych. Według ekspertów nowe prawo uderzy w najmniejszych producentów, zamiast eliminować patologię tzw. fikcyjnych rolników, dlatego prezydent nie złoży podpisu pod dokumentem.

Zdecydowanie bardziej przychylnie Karol Nawrocki patrzy na regulacje dotyczące obywateli Ukrainy. Z ustaleń medialnych wynika, że ustawa wygaszająca dotychczasową specustawę zostanie zaakceptowana. Nowe prawo nie oznacza końca wsparcia, ale przenosi je do powszechnego systemu pomocy socjalnej. Uchodźcy zachowają prawo do pracy, a ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny, z opcją składania stosownych wniosków aż do marca 2027 roku.

Analiza przepisów cyfrowych

Najwięcej znaków zapytania pojawia się przy nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażającej unijną dyrektywę NIS2. Projekt nakłada nowe obowiązki na szereg sektorów gospodarki i wyposaża ministra cyfryzacji w potężne narzędzia, w tym możliwość uznania firmy za dostawcę wysokiego ryzyka i nakazania wymiany sprzętu. Kancelaria Prezydenta wnikliwie bada, czy przepisy nie naruszają konstytucyjnego prawa własności oraz prawa do sądu.

W kuluarach rozważane są różne scenariusze: od wstrzymania się z decyzją, przez podpisanie ustawy i jednoczesne skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym, aż po całkowite weto. Jeśli doniesienia o odrzuceniu większości ustaw się potwierdzą, będzie to wyraźny sygnał polityczny dla rządu, zapowiadający nową odsłonę sporu o kształt wymiaru sprawiedliwości, rolnictwo oraz zakres ingerencji państwa w gospodarkę.