Mentzen w Pałacu Prezydenckim. Rozmowy o koalicji z PiS i nowym premierze?

Mentzen z propozycją kompromisu

Do spotkania doszło 18 lutego w godzinach popołudniowych. Sławomir Mentzen przekroczył próg Pałacu Prezydenckiego o 13:30, a wizyta trwała zaledwie 30 minut. Wydarzenie to nie było wcześniej zapowiadane w mediach. Głównym celem wizyty lidera Konfederacji było zaprezentowanie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu planu na zażegnanie konfliktu wokół wymiaru sprawiedliwości.

"Poprosiłem o spotkanie z prezydentem, żeby przedstawić mu kompromisową propozycję zakończenia sporu o sądownictwo. Po rozmowie uważam, że porozumienie jest możliwe, ale wymaga dalszych prac" – zdradził "Super Expressowi" lider Konfederacji.

Poza kwestiami sądownictwa, politycy poruszyli również tematy związane z programem SAFE oraz paktem senackim. Jednak według doniesień osób z otoczenia głowy państwa, które utrzymują kontakty z centralą Prawa i Sprawiedliwości, stawka rozmów mogła być znacznie wyższa. Coraz głośniej mówi się o scenariuszu, w którym Karol Nawrocki miałby zostać patronem porozumienia prowadzącego do utworzenia wspólnego rządu PiS i Konfederacji. W takim układzie politycznym Sławomir Mentzen przymierzany jest do fotela premiera.

Bliskość ideowa prezydenta i konfederatów

Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, ocenia w rozmowie z "Super Expressem", że taka wizyta jest naturalną konsekwencją profilu ideowego obecnego prezydenta. Ekspert przypomina, że Karol Nawrocki, jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wielokrotnie odwoływał się do spuścizny Romana Dmowskiego, co pozycjonuje go blisko środowisk narodowych.

"Ma poglądy zbliżone do konfederatów bardziej niż do członków PiS, gdyż są radykalne i wyraziste" – tłumaczy politolog Bartosz Rydliński.

Zdaniem specjalisty, wizyta Mentzena w Pałacu służy wzmocnieniu jego pozycji negocjacyjnej w kontekście układania list do Senatu pod patronatem prezydenta. Jest to również wyraźny sygnał wysłany do partnerów politycznych oraz wyborców, pokazujący, że lider Konfederacji posiada bezpośrednie dojścia do głowy państwa.