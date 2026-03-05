„Behawiorystka już czekała”. Glapiński zdradził, czemu Nawrocki przerwał spotkanie

• Prezes NBP podzielił się zakulisowymi szczegółami wizyty u Karola Nawrockiego.

• Według relacji Glapińskiego, spotkanie zostało skrócone, ponieważ „behawiorystka już czekała” na prezydenta.

• Wątek kynologiczny pojawił się niespodziewanie przy okazji poważnej debaty o finansach.

• Sprawdź, w jaki sposób szef banku centralnego połączył w jednej wypowiedzi boks, patriotyzm oraz psy.

Wersja prezesa NBP o przerwanym spotkaniu z Karolem Nawrockim

Z relacji szefa banku centralnego wyłania się obraz bardzo napiętego kalendarza głowy państwa, w którym priorytetem okazała się wizyta specjalistki od zwierząt. Adam Glapiński zasugerował, że prezydent był zmuszony uciąć dyskusję, aby zdążyć na umówioną konsultację, gdyż – jak stwierdził – „pani behawiorystka już czekała”. Warto jednak zachować dystans do tych rewelacji, gdyż są one na razie jednostronnym przedstawieniem przebiegu rozmowy przez szefa NBP. Kancelaria Prezydenta nie odniosła się jeszcze oficjalnie do kwestii harmonogramu tego wydarzenia i domniemanego pośpiechu.

– Trochę interesuję się behawiorystyką zwierząt. Nawiasem mówiąc, o tym z prezydentem [Nawrockim] wczoraj rozmawialiśmy, bo się śpieszył po konferencji prasowej, bo pani behawiorystka już czekała w sprawie jego zwierząt, także znaleźliśmy jeszcze jedną wspólną płaszczyznę poza boksem i miłością do kraju ojczystego – powiedział Glapiński.

Kulisy rozmów o finansowaniu zbrojeń i programie SAFE

Opowieść o psich sprawach pojawiła się w cieniu znacznie ważniejszych ustaleń dotyczących bezpieczeństwa państwa. Dzień przed konferencją, w czwartek, doszło do spotkania Adama Glapińskiego z Karolem Nawrockim w siedzibie prezydenta, gdzie głównym tematem były pieniądze na polską armię. Rozmowy te stanowiły bezpośrednią konsekwencję wcześniejszych zapowiedzi głowy państwa w sprawie budowy krajowej alternatywy dla unijnych pożyczek zbrojeniowych.

Karol Nawrocki forsuje koncepcję tak zwanego „polskiego SAFE 0 proc.”, mającego gwarantować rodzimej zbrojeniówce dostęp do preferencyjnego kapitału. Realizacja tego ambitnego planu wymaga ścisłego współdziałania z Narodowym Bankiem Polskim. Czwartkowa wizyta prezesa Glapińskiego w Pałacu była zatem momentem zwrotnym dla przyszłości tego strategicznego projektu.

Poniżej galeria zdjęć: Glapiński nad morzem

24