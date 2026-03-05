Wizyta prezydenta Rumunii w Polsce. Marta Nawrocka zaskoczyła odważną stylizacją

Wizyta gości z Rumunii. Odmienne kreacje obu pań

Polska para prezydencka przywitała na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego gości z Rumunii. W czwartek, 5 marca, z pierwszą wizytą oficjalną do naszego kraju przybył prezydent Nicuşor Dan wraz z partnerką Mirabelą Grădinaru. W trakcie uroczystości powitalnej, której gospodarzem był Karol Nawrocki, uwaga obserwatorów skupiła się na partnerkach przywódców. Obie panie zaprezentowały bowiem zupełnie odmienne podejście do mody. Mirabela Grădinaru postawiła na wiosenną aurę, wybierając kremowy płaszcz za kolano, jasne szpilki oraz niewielką torebkę. Warto zaznaczyć, że partnerka rumuńskiego prezydenta w przeszłości wspominała w mediach, iż rola pierwszej damy nie jest jej bliska.

Daniel Jacob Dali ocenia strój Marty Nawrockiej

Zupełnie inny wizerunek zaprezentowała polska pierwsza dama. Marta Nawrocka zdecydowała się na ciemniejszą kolorystykę, łącząc czekoladowy brąz z czernią. Choć zestawienie to może wydawać się ryzykowne, w tym przypadku okazało się niezwykle trafione. Zamiast klasycznego płaszcza, żona prezydenta wybrała oryginalny kostium oraz narzutkę z rozciętymi rękawami. Całość stylizacji ocenił ekspert modowy, projektant Daniel Jacob Dali, który zwrócił uwagę na doskonały efekt wizualny.

Żakiet bez kołnierza zapinany na złote guziki był idealnym wyborem na oficjalnej spotykanie. Pierwsza dama utrzymała całość w jednym, głębokim odcieniu czekoladowego brązu, co stworzyło spójny i profesjonalny wizerunek. Stylizacja żony prezydenta Nawrockiego była bez zbędnych wzorów i pozwoliła skupić się na czystości linii oraz jakości szycia projektu. Jednym słowem można podsumować po raz kolejny ogromny profesjonalizm modowy Marty Nawrockiej! - przyznał.

Taką opinię wyraził specjalista w rozmowie z „Super Expressem”, chwaląc modowe wyczucie Marty Nawrockiej i podkreślając, że jej strój świadczy o dużej klasie.

