Kryzys w PiS może zaważyć na przyszłości prawicy. Polacy zabrali głos

Spór w PiS. Czy to koniec dominacji prawicy?

Eskalacja wewnętrznego konfliktu w szeregach Prawa i Sprawiedliwości wywołuje niepokój o polityczną przyszłość całej polskiej prawicy. Sondaż przygotowany przez United Surveys wskazuje, że dla blisko 40% ankietowanych podziały partyjne drastycznie ograniczają możliwość odzyskania sterów państwa. Oś sporu dotyczy działaczy z otoczenia Mateusza Morawieckiego, a sprawą zainteresował się już partyjny rzecznik dyscyplinarny. Jak te wydarzenia odbiją się na układzie sił politycznych w Polsce?

Konsekwencje napięć w Prawie i Sprawiedliwości mogą dotknąć nie tylko samą formację Jarosława Kaczyńskiego. Respondenci odpowiedzieli na pytanie, w jakim stopniu te perturbacje wpłyną na perspektywy wyborcze całego obozu prawicowego w najbliższym wyścigu do urn.

Badanie United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski przynosi niepokojące wnioski dla prawicy. Zdecydowana większość pytanych jest zdania, że wewnątrzpartyjne podziały staną się poważną przeszkodą w drodze do ponownego przejęcia władzy.

Sondaż dla WP: Rozłam w PiS uderzy w całą prawicę

Aż 39,9 proc. respondentów jest przekonanych, że wewnętrzny kryzys w PiS osłabi prawicę. W tej grupie 32,6 proc. wybrało opcję „raczej zmniejszy”, natomiast 7,3 proc. uważa, że „zdecydowanie zmniejszy” szanse na zwycięstwo.

Odmienne stanowisko zaprezentowało 18,9 proc. pytanych. Dla 13,3 proc. ankietowanych zawirowania te mogą „raczej zwiększyć” polityczne szanse, a 5,6 proc. twierdzi, że zdecydowanie poprawią one sytuację prawicowej koalicji.

Sporo osób nie widzi w tym konflikcie bezpośredniego przełożenia na przyszłe wybory. Aż 27,4 proc. ankietowanych uważa, że spór nie wpłynie w żaden sposób na siłę prawicy, a 13,8 proc. badanych nie miało zdania w tej kwestii.

Wyborcy koalicji rządzącej bezlitośni dla PiS

Najostrzejsze oceny płyną ze strony elektoratu partii tworzących obecny rząd. Prawie połowa (49 proc.) z nich jest zdania, że prawica straci na tym konflikcie przed kolejnym głosowaniem. Zaledwie 11 proc. zwolenników rządu uważa, że podziały wyjdą prawicy na dobre, podczas gdy 29 proc. nie widzi tu większego znaczenia dla ogólnego wyniku.

W gronie sympatyków dzisiejszej opozycji zdania są bardziej podzielone. 35 proc. ankietowanych z tej grupy obawia się spadku szans, ale aż 30 proc. zakłada, że podziały mogą zadziałać na korzyść ich obozu politycznego. 28 proc. nie spodziewa się w związku z tym żadnych zmian.

Rozłam w PiS: Los ludzi Morawieckiego

Zarzewiem sporu stało się stowarzyszenie Rozwój Plus, skupiające osoby współpracujące z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jarosław Kaczyński groził wyrzuceniem z szeregów partii parlamentarzystów, którzy nie zdecydują się na opuszczenie tej grupy.

Sytuację tych polityków omawiano podczas wtorkowego posiedzenia Komitetu Politycznego PiS. Ustalono na nim, że sprawą działaczy powiązanych z Rozwojem Plus zajmie się rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości.

Równolegle trwają dyskusje nad potencjalnym kandydatem PiS na szefa rządu. Na giełdzie nazwisk pojawia się Zbigniew Bogucki, aktualny szef Kancelarii Prezydenta, choć sam zainteresowany dementuje doniesienia o ostatecznych rozstrzygnięciach w tej sprawie.

Badanie sondażowe United Surveys by IBRiS zrealizowano na zlecenie Wirtualnej Polski w terminie 24–25 lipca 2026 roku. Wzięła w nim udział ogólnopolska próba 1000 osób, a zastosowaną metodologią była kombinacja technik CAWI i CATI. Błąd statystyczny określono na maksymalnie 3 punkty procentowe.

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Sonda Czy nowa formacja Mateusza Morawieckiego ma szansę odnieść sukces? Tak, może zagrozić PiS Nie, odbierze tylko część wyborców PiS Nie, szybko straci znaczenie Trudno powiedzieć