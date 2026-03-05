Matura próbna angielski 2026 - ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, ZADANIA DO POBRANIA [06.03.2026]

Wiemy, co czujecie. Matura próbna z angielskiego 2026 to dla wielu z Was pierwszy tak poważny sprawdzian i spora dawka stresu. Pamiętajcie jednak, że to przede wszystkim świetna okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę i zobaczyć, jak radzicie sobie z presją czasu. Nie ma tu przegranych! Zastanawiacie się, gdzie szukać odpowiedzi do matury próbnej z angielskiego 2026? Dobrze trafiliście! Jesteśmy z Wami i będziemy aktualizować ten artykuł na żywo.

Matura próbna angielski 2026 - ARKUSZE CKE

Arkusze z próbnych matur to prawdziwa kopalnia wiedzy nie tylko dla Was, tegorocznych zdających, ale też dla przyszłych roczników. To dzięki nim możecie oswoić się z formułą egzaminu i typami zadań. Cały arkusz CKE z zadaniami podrzucimy w tym miejscu w formie wygodnej galerii, jak tylko się pojawi! Odświeżajcie stronę, żeby być na bieżąco.

W galerii poniżej znajdziecie arkusz CKE z matury 2025

Matura próbna angielski 2026 - ODPOWIEDZI

Wyszliście z sali i w głowie kołacze się tylko jedno pytanie: „Jak mi poszło?”. To zupełnie normalne, że chcecie jak najszybciej sprawdzić, czy dobrze się coś zrobiło. Znamy to uczucie! Dlatego nie musicie czekać na oficjalny klucz odpowiedzi od CKE. Nasi eksperci od języka angielskiego usiądą do rozwiązywania zadań zaraz po zakończeniu egzaminu. Proponowane odpowiedzi do matury z angielskiego pojawią się w tym artykule jeszcze tego samego dnia. Dzięki nim będziecie mogli wstępnie policzyć swoje punkty i spać spokojniej.

W galerii poniżej znajdziecie odpowiedzi do arkusza CKE z matury 2025

Matura próbna angielski 2026 - ZADANIA I SPODZIEWANE ZAGADNIENIA

Czego można się spodziewać na poziomie podstawowym? Matura z angielskiego ma dość przewidywalną strukturę. Na pewno pojawią się zadania na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych. Kluczowa będzie też część sprawdzająca znajomość środków językowych – czyli popularne uzupełnianie luk, parafrazy czy transformacje. Nieodłącznym elementem jest oczywiście wypowiedź pisemna, gdzie najprawdopodobniej trzeba będzie napisać e-mail lub wpis na bloga. Uważajcie na fałszywe „przecieki”, które krążą po sieci – to strata czasu i nerwów. Skupcie się na tym, co już umiecie. Te zadania maturalne to test Waszej wiedzy, a nie szczęścia. Trzymamy za Was kciuki! Dajcie z siebie wszystko, powodzenia!