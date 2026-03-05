Próbna matura z matematyki. Przecieki w sieci. Jakie zadania w arkuszach CKE? 5.03.2026

Matura: matematyka. Przecieki

W czwartek, 5 marca maturzyści zmierzą się z kolejnymi arkuszami CKE - będzie to matematyka. Dla jednych przedmiot najtrudniejszy. Z egzaminami zawsze związany jest stres - i nic w tym dziwnego! To prawdziwa próba przed ostatecznym egzaminem z matematyki, który odbędzie się w maju. Maturzyści mogą sprawdzić, jak odnajdują się w egzaminacyjnej rzeczywistości, którą zgotuje im CKE!

Zobacz też: Matura próbna 2026: matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki z próbnej matematyki [RELACJA NA ŻYWO 5.03.2026]

Arkusze CKE opublikujemy tutaj.

57

Matura próbna: przecieki

Matura próbna z matematyki odbędzie się w czwartek 5 marca o godz. 9.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zaplanowała harmonogram próbnych matur w dniach 4–6 marca 2026 roku. Na platformie X od rana zaczęły pojawiać się informacje o rzekomych przeciekach, a nawet screeny z rzekomych arkuszy CKE. Wielokrotnie "przecieki" okazywały się zwykłym oszustwem, a sama matura próbna ma na celu sprawdzenie siebie i swojej wiedzy w warunkach dokładnie takich, jakie będą na maturze, dlatego z pewnością warto przystąpić do niego ze swoja wiedzą, zamiast poszukiwać gotowych rozwiązań.

W czwartek, 5 marca matura próbna z matematyki. Arkusze CKE znajdziesz tutaj.