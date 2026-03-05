Matura z matematyki 5.03.2026. Arkusze PDF, odpowiedzi, rozwiązania zadań

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-03-05 9:18

Próbna matura 2026 z języka polskiego odpowiedzi eksperta i arkusz CKE znajdziecie w tym artykule. W czwartek, 5 marca marurzyści mierzą się z zadaniami z matematyki. Co CKE przygotowało tym razem? Arkusze PDF, odpowiedzi, rozwiązania zadań przez eksperta znajdziecie tutaj.

Matematyka, próbna matura 5.03.2026. Równo o godzinie 9.00 maturzyści otworzyli arkusze. Jakie zadania dostali do rozwiązania? Arkusze PDF, odpowiedzi rozwiązania zadań - to wszystko znajdziecie w tym tekście.

Arkusze PDF oraz sugerowane odpowiedzi do zadań przygotowane przez naszego eksperta znajdziecie w tym artykule. Będzie on aktualizowany.

Próbna matura z matematyki. Arkusz CKE 5.03.2026
Galeria zdjęć 36
matematyka
matura