Matura próbna matematyka 2026 - ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, ZADANIA DO POBRANIA [05.03.2026]

Hej Maturzyści! Wiemy, że próbny egzamin to zawsze dawka stresu. Serce wali jak szalone, a w głowie kłębią się myśli: "co będzie?", "czy dam radę?". Spokojnie, jesteśmy z Wami! Pamiętajcie, że matura próbna z matematyki to przede wszystkim genialna okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę, oswoić się z formułą i zobaczyć, co jeszcze warto doszlifować przed majem. Zastanawiacie się, gdzie szukać odpowiedzi do matury próbnej z matematyki 2026? A może chcecie jak najszybciej pobrać arkusze CKE? Dobrze trafiliście! Wszystko znajdziecie w jednym miejscu.

Matura próbna matematyka 2026 - ARKUSZE CKE

Oficjalny arkusz CKE jest już dostępny! To absolutna podstawa do analizy i powtórek, nie tylko dla Was, ale i dla młodszych roczników. Cały arkusz CKE z zadaniami znajdziecie w tym miejscu w formie wygodnej galerii. Zachęcamy do jego spokojnego przeanalizowania.

W galerii poniżej znajdziecie oficjalny arkusz CKE z matury próbnej 2026 z matematyki

36

Matura próbna matematyka 2026 - ODPOWIEDZI

Wychodzisz z sali i w głowie masz jedno pytanie: "jak to trzeba było policzyć?!". Znamy to uczucie! Ta niepewność może być gorsza niż sam egzamin. Dlatego nie musicie czekać na oficjalny klucz CKE. Nasi eksperci od matematyki od razu siadają do rozwiązywania zadań. Wiemy, że nie możecie się doczekać! Dlatego odpowiedzi będziemy publikować na żywo. Odświeżajcie stronę i sprawdzajcie, jak Wam poszło!

A tymczasem w galerii poniżej znajdziecie odpowiedzi do arkusza maturalnego CKE z egzaminu 2025

26

Matura próbna matematyka 2026 - ZADANIA

Jak ma się sprawa z zadaniami na poziomie podstawowym? Tu liczy się solidne opanowanie fundamentów. Tak jak pisaliśmy, należało spodziewać się "pewniaków", czyli zadań z funkcji (liniowa, kwadratowa), procentów, potęg i logarytmów. Mówiliśmy, że na pewno nie zabraknie też geometrii – twierdzenia Pitagorasa, pól i obwodów figur płaskich. Stereometria (graniastosłupy, ostrosłupy) to też stały bywalec. Czy mieliśmy rację?

Przeglądając próbny arkusz, od razu widać, że postawiono na solidne podstawy i sprawdzone typy zadań. Królowała oczywiście funkcja kwadratowa – trzeba było na przykład rozwiązać nierówność w stylu (x – 3)(x + 5) > 9 (zadanie 8), ale też pobawić się jej własnościami i znaleźć najmniejszą wartość w danym przedziale (zadanie 32). Oczywiście nie zabrakło też maturalnych klasyków: zadań z potęgami, logarytmami i ciągami.

Sporo działo się też w geometrii. Były zadania z figurami na układzie współrzędnych, gdzie trzeba było znaleźć równanie okręgu (zadanie 24), ale też zadania z bryłami, jak obliczanie objętości ostrosłupa (zadanie 26). Co jeszcze? Wpadły zadania ze statystyki, czyli liczenie mediany i średniej (zadania 30 i 31), a nawet zadanie typu „udowodnij, że...”. W skrócie: przekrój najważniejszych tematów, które trzeba mieć w małym palcu.

Jak Wam poszło? Zaufaliście swojej wiedzy? My niezmiennie trzymamy za Was kciuki!

Quiz. Matura z matematyki. Sprawdź, czy zdasz! Pytanie 1 z 10 Liczba log9 27 + log9 3 jest równa 9 81 4 2 Następne pytanie