Próbna matura 2026 CKE: matematyka 5.03.2026. Przecieki, arkusze CKE i rozwiązania zadań z matematyki [RELACJA NA ŻYWO]

Próbne matury 2026 - plan egzaminów
Zgodnie z harmonogramem, próbne matury CKE 2026 odbywają się w dniach 4–6 marca. Po języku polskim, który otworzył sesję, uczniowie zmierzą się jeszcze z matematyką (5 marca) oraz językiem angielskim (6 marca). Każdy z tych egzaminów ma pomóc w diagnozie poziomu przygotowania do właściwej matury. Egzamin z matematyki trwa 180 minut i jest drugim sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych matur CKE. Choć jego wynik nie ma wpływu na końcowy rezultat egzaminu dojrzałości, dla wielu uczniów to niezwykle ważny test przed majową maturą.
Próbna matura 2026 z matematyki poziom podstawowy. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO
Próbna matura 2026: matematyka. W tym artykule publikujemy arkusze CKE do próbnej matury 2026 z matematyki w formacie PDF, a także sugerowane odpowiedzi opracowane przez naszego eksperta. Należy jednak pamiętać, że do czasu udostępnienia oficjalnego klucza przez CKE są to wyłącznie propozycje rozwiązań, które mogą pomóc w samodzielnej analizie arkusza.
Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury próbnej 2026 z matematyki! Znajdziecie tu najważniejsze informacje na temat dzisiejszego egzaminu!
Matura próbna 2026 matematyka. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE - RELACJA NA ŻYWO
9:00
Rozpoczęła się próbna matura z matematyki! Na jej napisanie uczniowie mają 180 minut.
8:20
Matma to będzie jazda bez trzymanki XDD #matura2026 pic.twitter.com/efOydCRrQH— Ney99 (@Ney9099) March 5, 2026
8:07
Uczniowie, którzy zdecydowali się przystąpić do matury próbnej 2026 CKE z matematyki, zaczynają już szukać przecieków. Czy pytania i odpowiedzi po raz kolejny wyciekły do internetu? Przypominamy, że każda informacja o ewentualnych przeciekach może być próbą oszustwa.
Warto także pamiętać, że nadchodząca matura jest tylko próbą sprawdzenia wiedzy uczniów!
8:02
Na dzisiaj powtórzyłam wszystkie modlitwy jakie znam, jest dobrze #matura2026— 𝓜.𐙚 | 𝓭𝓪𝔀𝓴𝓪 𝓮𝓻𝓪ও (@mpxrls) March 5, 2026
7:39
Przypominamy, że matura próbna z matematyki rozpocznie się o godz. 9:00.
7:24
Zaczynamy kolejny dzień relacji na żywo z próbnych matur 2026! Znajdziecie tu wszystkie informacje związane z egzaminem z matematyki.