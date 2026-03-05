Próbna matura 2026 CKE: matematyka 5.03.2026. Przecieki, arkusze CKE i rozwiązania zadań z matematyki [RELACJA NA ŻYWO]

2026-03-05 9:00

Próbna matura 2026 z matematyki – relacja na żywo! W czwartek, 5 marca 2026 roku, dokładnie o godz. 9:00 rozpocznie się drugi dzień próbnych egzaminów maturalnych organizowanych przez CKE. Tym razem maturzyści zmierzą się z matematyką, nazywaną królową nauk. Wielu uczniów już teraz zastanawia się, jakie zadania znajdą się w arkuszu CKE. W naszym artykule będziecie mogli na bieżąco sprawdzać arkusze, pytania oraz odpowiedzi z próbnej matury z matematyki 2026. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Próbne matury 2026 - plan egzaminów

Zgodnie z harmonogramem, próbne matury CKE 2026 odbywają się w dniach 4–6 marca. Po języku polskim, który otworzył sesję, uczniowie zmierzą się jeszcze z matematyką (5 marca) oraz językiem angielskim (6 marca). Każdy z tych egzaminów ma pomóc w diagnozie poziomu przygotowania do właściwej matury. Egzamin z matematyki trwa 180 minut i jest drugim sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych matur CKE. Choć jego wynik nie ma wpływu na końcowy rezultat egzaminu dojrzałości, dla wielu uczniów to niezwykle ważny test przed majową maturą.

Próbna matura 2026 z matematyki poziom podstawowy. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO

Próbna matura 2026: matematyka. W tym artykule publikujemy arkusze CKE do próbnej matury 2026 z matematyki w formacie PDF, a także sugerowane odpowiedzi opracowane przez naszego eksperta. Należy jednak pamiętać, że do czasu udostępnienia oficjalnego klucza przez CKE są to wyłącznie propozycje rozwiązań, które mogą pomóc w samodzielnej analizie arkusza.

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury próbnej 2026 z matematyki! Znajdziecie tu najważniejsze informacje na temat dzisiejszego egzaminu!

Na żywo

Matura próbna 2026 matematyka. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE - RELACJA NA ŻYWO

9:00

Rozpoczęła się próbna matura z matematyki! Na jej napisanie uczniowie mają 180 minut.

8:32

Próbna matura 2026 z matematyki. Przecieki! 5.03.2026
8:20

8:07

Uczniowie, którzy zdecydowali się przystąpić do matury próbnej 2026 CKE z matematyki, zaczynają już szukać przecieków. Czy pytania i odpowiedzi po raz kolejny wyciekły do internetu? Przypominamy, że każda informacja o ewentualnych przeciekach może być próbą oszustwa.

Warto także pamiętać, że nadchodząca matura jest tylko próbą sprawdzenia wiedzy uczniów!

8:02

7:54

Próbna matura 2026 z matematyki. Arkusz CKE znajdziesz tutaj! 5.03.2026
7:39

Przypominamy, że matura próbna z matematyki rozpocznie się o godz. 9:00.

7:24

Zaczynamy kolejny dzień relacji na żywo z próbnych matur 2026! Znajdziecie tu wszystkie informacje związane z egzaminem z matematyki.

