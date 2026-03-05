Próbna matura 2026 CKE: matematyka 5.03.2026. Przecieki, arkusze CKE i rozwiązania zadań z matematyki [RELACJA NA ŻYWO]

Próbne matury 2026 - plan egzaminów

Zgodnie z harmonogramem, próbne matury CKE 2026 odbywają się w dniach 4–6 marca. Po języku polskim, który otworzył sesję, uczniowie zmierzą się jeszcze z matematyką (5 marca) oraz językiem angielskim (6 marca). Każdy z tych egzaminów ma pomóc w diagnozie poziomu przygotowania do właściwej matury. Egzamin z matematyki trwa 180 minut i jest drugim sprawdzianem w ramach marcowej sesji próbnych matur CKE. Choć jego wynik nie ma wpływu na końcowy rezultat egzaminu dojrzałości, dla wielu uczniów to niezwykle ważny test przed majową maturą.

Próbna matura 2026 z matematyki poziom podstawowy. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO

Próbna matura 2026: matematyka. W tym artykule publikujemy arkusze CKE do próbnej matury 2026 z matematyki w formacie PDF, a także sugerowane odpowiedzi opracowane przez naszego eksperta. Należy jednak pamiętać, że do czasu udostępnienia oficjalnego klucza przez CKE są to wyłącznie propozycje rozwiązań, które mogą pomóc w samodzielnej analizie arkusza.

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury próbnej 2026 z matematyki! Znajdziecie tu najważniejsze informacje na temat dzisiejszego egzaminu!

