W poprzednim odcinku (369) Halil i Zeynep przeżyli wzruszające chwile przy badaniu USG, słysząc bicie serca dziecka, po czym Halil, mimo własnych problemów finansowych, opłacił operację ciężko chorej córki Koraya, Busrę. Kobieta podziękowała mu, odrzucając pieniądze Koraya, który spalił fabrykę Halila. W gabinecie Halil postanowił chronić Busrę i jej matkę przed konsekwencjami działań Koraya, jednocześnie przygotowując Zeynep na trudne czasy. Wieczorem Zeynep cieszyła się z grzybów przyniesionych przez nową pokojówkę, a Halil poinformował ją o odzyskaniu spokoju i odszkodowaniu, kończąc historię obietnicą kolejnych spełnionych marzeń i wyjazdu do Francji.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 370

Zeynep od kilku dni nie może przestać myśleć o liście, który Halil napisał do ich nienarodzonego dziecka. Świadomość, że zawarł w nim swoje uczucia do niej, budzi w niej coraz silniejszą ciekawość. Pisze więc własny list, pełen ciepłych słów o mężu – jego sile, czułości i miłości. Proponuje wymianę, lecz Halil z przekonaniem odmawia i zamyka oba listy w skrzynce, chowając klucz, czym tylko podsyca jej pragnienie poznania prawdy. W tym samym czasie Cemil bezskutecznie próbuje porozmawiać z Halilem przed jego wyjazdem do Francji. Wyznaje Merve, że zamierza opuścić farmę, bo wierzy, że przy nim nie jest szczęśliwa. Choć Merve kocha go i próbuje zaprzeczyć jego słowom, nie potrafi wyznać uczuć. Cemil odchodzi, przekonany o słuszności decyzji, a między nimi pozostaje bolesne milczenie.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 370. odcinek zostanie wyemitowany w wtorek 3 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)