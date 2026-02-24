Rewolucja w programie "Farma". Szymon przekaże nowe zasady gry

Wizyta Szymona i finansowa stawka

Wraz ze wschodem słońca na terenie gospodarstwa zjawią się Szymon i Beata. Przekażą Farmerowi Tygodnia nie tylko pakiet świeżych wytycznych, ale przede wszystkim rewolucyjną zmianę w regulaminie. Gra wchodzi na nowy poziom, ponieważ za wykonaną pracę uczestnicy będą mogli otrzymać prawdziwe pieniądze. Jest jednak druga strona medalu – zgromadzone fundusze można równie łatwo stracić w przypadku niepowodzeń.

Awantury zamiast pracy

Nowy system gratyfikacji stanie się zarzewiem poważnych konfliktów. Zamiast skupić się na pracy, farmerzy pogrążą się w dyskusjach i wzajemnych pretensjach, zaniedbując przy tym codzienne obowiązki. Skutki braku organizacji będą natychmiastowe: zapasy żywności zostaną zmarnowane, a realizacja zadania tygodnia stanie się poważnie zagrożona.

Kryzys na gospodarstwie

Nerwowa atmosfera i krzyki jedynie pogłębią panujący chaos, zamiast go okiełznać. Uczestnicy boleśnie odczują ciężar życia na wsi, zwłaszcza że do bieżących wyzwań dojdą zaległości z poprzednich dni. Nagromadzenie obowiązków sprawi, że uczestnicy na własnej skórze przekonają się o wymagającym charakterze pracy na roli.

Farma sezon 5 - kiedy i gdzie oglądać?

Widzowie mogą śledzić losy bohaterów piątego sezonu show na antenie Polsatu. Emisja 7. odcinka zaplanowana jest na 24 lutego 2026 roku o godzinie 20:30.