Meksyk spływa krwią po śmierci barona. Mundial pod znakiem zapytania?!

Meksykańska armia zlikwidowała "El Mencho", lidera kartelu Jalisco Nueva Generacion, za którego głowę Stany Zjednoczone oferowały aż 15 milionów dolarów. Przestępcza organizacja, uznana przez administrację Donalda Trumpa za terrorystyczną, kontrolowała ogromne obszary kraju. Śmierć bossa natychmiast uruchomiła lawinę przemocy w co najmniej 13 stanach. Przewoźnicy lotniczy, w tym Air Canada i American Airlines, zawiesili połączenia z Meksykiem. Nad popularnym kurortem Puerto Vallarta turyści obserwowali kłęby dymu.

Meksyk w ogniu po śmierci barona narkotykowego? Polka z Tulum: „U nas zupełnie normalnie”

Mundial w cieniu strzelanin?

Bilans zamieszek jest tragiczny – w poniedziałek władze potwierdziły śmierć 60 osób. Sytuacja jest szczególnie napięta w Guadalajarze, jednym z miast-gospodarzy nadchodzących mistrzostw świata, które Meksyk organizuje wspólnie z USA i Kanadą. Na tamtejszym Estadio Akron w Zapopan, gdzie pod koniec marca ma odbyć się turniej barażowy z udziałem m.in. Jamajki, zrobiło się niebezpiecznie. FIFA na razie nie wydała oficjalnego komunikatu w sprawie wpływu tych wydarzeń na organizację imprezy.

Warto odnotować, że jeśli polska kadra wywalczy awans na mundial, swój pierwszy mecz grupowy przeciwko Tunezji rozegra w Monterrey 15 czerwca. Obecna sytuacja stawia jednak pod znakiem zapytania stabilność Meksyku w kontekście tak dużej imprezy.

Piłkarki uciekały przed strzałami

Fala przemocy sparaliżowała bieżące rozgrywki. Władze Liga MX bezterminowo przełożyły spotkanie Queretaro z FC Juarez oraz mecz kobiecych drużyn Chivas i Club America. Odwołano także dwa starcia na zapleczu ekstraklasy. Dramatyczne sceny rozegrały się w Aguascalientes podczas meczu kobiet Necaxa – Queretaro. Zawodniczki uciekły z murawy po usłyszeniu odgłosów strzelaniny dochodzących spoza stadionu, choć ostatecznie spotkanie udało się dokończyć. Mimo napiętej atmosfery, kadra narodowa Meksyku planuje rozegrać w środę sparing z Islandią.

Tenisowe turnieje grają dalej

Organizatorzy imprez tenisowych starają się zachować zimną krew. Męski turniej Mexican Open w Acapulco oraz kobiecy Merida Open we wschodniej części kraju mają odbyć się zgodnie z harmonogramem. W Meridzie do rywalizacji przystępują Polki: Magda Linette oraz Magdalena Fręch, których mecze zaplanowano na wtorek. Wokół kortów znacznie zwiększono obecność policji, aby zapewnić ochronę uczestnikom i kibicom.

„WTA jest świadoma incydentów związanych z bezpieczeństwem zgłoszonych w niektórych częściach zachodniego Meksyku. Bezpieczeństwo zawodniczek, personelu i widzów pozostaje naszym najwyższym priorytetem”

– poinformowała organizacja w oświadczeniu.