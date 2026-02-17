O czym byli "Kryminalni"?

"Kryminalni" to polski serial kryminalny, który gościł na antenie TVN od 18 września 2004 roku do 24 maja 2008 roku. Przez osiem sezonów i łącznie 101 odcinków, widzowie z zapartym tchem śledzili losy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Każdy odcinek stanowił zamkniętą całość, przedstawiając nową, intrygującą zagadkę kryminalną do rozwiązania. Serial wyróżniał się dynamiczną akcją, wciągającymi intrygami i autentycznością, często czerpiąc inspirację z prawdziwych spraw sądowych. "Kryminalni" poruszali ważne społeczne problemy, takie jak brak poczucia bezpieczeństwa, obojętność otoczenia, bezkarność przestępców czy bezradność ofiar, co sprawiało, że widzowie mogli utożsamiać się z przedstawionymi historiami. Produkcja zdobyła ogromną popularność, czego dowodem są liczne nagrody - Telekamery w latach 2006-2008 oraz Złota Telekamera w 2009 roku. Powstał również film fabularny "Kryminalni: Misja śląska", będący kompilacją trzech odcinków serialu.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Niezapomniana trójca: kto grał główne role?

Sercem serialu była charyzmatyczna obsada, która na długo zapisała się w pamięci widzów. Głównym bohaterem był komisarz Adam Zawada, doświadczony policjant o niezwykłym talencie detektywistycznym, w którego wcielił się Marek Włodarczyk. U jego boku pracowała dwójka młodych, ambitnych podkomisarzy: dynamiczny i zaangażowany Marek Brodecki, grany przez Macieja Zakościelnego, oraz pełna zapału Barbara Storosz, w którą wcieliła się Magdalena Schejbal. Chemia między aktorami i ich wiarygodne kreacje sprawiły, że widzowie pokochali tę policyjną drużynę.

Co dziś robią gwiazdy "Kryminalnych"?

Minęło wiele lat od emisji ostatniego odcinka, a losy aktorów, którzy tchnęli życie w te kultowe postacie, potoczyły się różnie. Marek Włodarczyk, niezapomniany komisarz Adam Zawada, jest aktorem z bogatym doświadczeniem, które zdobywał również poza Polską. Na początku lat 80. wyemigrował do Niemiec, gdzie przez ponad dwie dekady budował swoją karierę, występując w licznych serialach telewizyjnych. W 2004 roku powrócił do Polski, by objąć główną rolę w "Kryminalnych", co przyniosło mu ogromną rozpoznawalność w kraju. Dziś Marek Włodarczyk nadal aktywnie działa w branży aktorskiej, z powodzeniem łącząc pracę w Polsce i w Niemczech. Od kilku lat można go oglądać w serialu TV4 "Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny", gdzie ponownie wciela się w rolę policjanta. Aktor podkreśla, że ceni sobie "ambitne produkcje" w Niemczech. Ma na koncie również udział w programach rozrywkowych, takich jak "Taniec z Gwiazdami" i "Agent - Gwiazdy".

Maciej Zakościelny, czyli serialowy podkomisarz Marek Brodecki, szybko zyskał miano amanta i "polskiego Brada Pitta". Rola w "Kryminalnych" przyniosła mu ogólnopolską sławę, otwierając drzwi do kolejnych kinowych i telewizyjnych produkcji, takich jak "Tylko mnie kochaj" czy "Listy do M". Dziś aktor koncentruje się przede wszystkim na pracy teatralnej, występując na deskach warszawskiego Garnizonu Sztuki. W wywiadach podkreśla, że choć cieszył się dużą popularnością, zawsze szukał "wspaniałych ról i wielkich wyzwań". Aktor ma też na koncie występ w 15. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Magdalena Schejbal, która wcieliła się w podkomisarz Basię Storosz, to aktorka z aktorskimi korzeniami - jest córką Jerzego Schejbala i Grażyny Krukówny. Już jako dziecko stawiała pierwsze kroki w telewizji, a jej debiut filmowy w "Głośniej od bomb" (2001) został doceniony. Po zakończeniu "Kryminalnych" Magdalena Schejbal kontynuowała karierę aktorską, choć w jej życiu pojawiły się także wyzwania. Próbowała swoich sił w gastronomii, otwierając restaurację w Zakopanem, co jednak, jak sama przyznała, niemal doprowadziło ją do finansowej ruiny. Obecnie aktorka aktywnie działa w Teatrze Ateneum w Warszawie, nadal występuje też w produkcjach serialowych i filmowych. W ostatnich latach zagrała m.in. w filmach "Dalej jazda!", "Poskromienie złośnicy" oraz "Miłość na pierwszą stronę", wystąpiła również w serialach: "Sexify", "Blondynka" oraz "Na dobre i na złe".

"Kryminalni" to serial, który mimo upływu lat wciąż ma swoje miejsce w sercach wielu Polaków. Był to nie tylko kawałek dobrej rozrywki, ale także świadectwo zmieniających się realiów polskiej telewizji i talentu aktorów, którzy z pasją wcielali się w swoje role. Ich losy pokazują, że życie po sukcesie w kultowej produkcji potrafi być równie dynamiczne i pełne niespodzianek, jak serialowe intrygi.

Jak dziś wyglądają główni bohaterowie "Kryminalnych"?