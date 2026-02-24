Rosja i Białoruś na igrzyskach, afera przed startem! Włosi protestują

Władze Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) pozostają głuche na głosy krytyki i podtrzymują swoje stanowisko w sprawie zbliżających się zawodów w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Zgodnie z wytycznymi, sportowcy z Rosji i Białorusi zostali dopuszczeni do rywalizacji pod swoimi barwami narodowymi. Taki ruch wywołał natychmiastową reakcję społeczności międzynarodowej. Polski resort sportu oraz krajowy komitet paraolimpijski zapowiedziały bojkot ceremonii otwarcia, dołączając tym samym do protestu na rzecz Ukrainy.

Rosjanka zdyskwalifikowana po biegu na 50 km. Powód tej decyzji brzmi jak żart

Szef IPC ucina spekulacje

„Ta decyzja nie może zostać uchylona ani przez zarząd, ani przeze mnie” – oświadczył Andrew Parsons, prezes IPC, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w mediolańskim wieżowcu Allianz Tower.

Lider organizacji zaapelował jednocześnie do ukraińskich zawodników, aby nie rezygnowali z udziału w uroczystym otwarciu imprezy. W odniesieniu do pytań o absencję innych reprezentacji, Parsons zaznaczył, że do biura IPC nie wpłynęły oficjalne komunikaty zapowiadające kolejne wycofania.

„Obawiam się, że czasami takie sytuacje mogą być upolitycznione, a chcielibyśmy tego uniknąć. Są inne metody i miejsca do wyrażania swoich przekonań” – dodał działacz.

Jaką dyscyplinę uprawia ten sportowiec? Tylko ekspert rozwiąże ten quiz Pytanie 1 z 8 Aleksandra Mirosław ostatnio zdobyła złoty medal olimpijski. W jakiej dyscyplinie? Skok o tyczce Wspinaczka sportowa Szermierka Następne pytanie

Włosi przeciwni startom Rosjan i Białorusinów

Kontrowersyjny komunikat z 17 lutego zakłada udział sześciorga Rosjan i czworga Białorusinów, którzy mają wystąpić pod swoimi oficjalnymi flagami. Stanowczy sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził rząd Włoch, wzywając komitet do zmiany postanowienia. Andrew Parsons zapewnił, że trwają rozmowy z władzami kraju-gospodarza, mające na celu łagodzenie napięć przy jednoczesnym zagwarantowaniu sportowcom odpowiednich warunków do rywalizacji.

Wizyta kadry w Pałacu Prezydenckim. Uwagę zwrócił samochód Adama Małysza

Warto przypomnieć, że po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, reprezentanci obu krajów agresorów zostali wykluczeni z igrzysk paraolimpijskich w 2022 roku. Podczas letnich zawodów w Paryżu mogli oni startować jedynie jako neutralni atleci. Tegoroczna rywalizacja paraolimpijska na północy Włoch rozpocznie się 6 marca i potrwa do połowy miesiąca.