M jak miłość, odcinek 1912: Magda połączy się z Nadią. Tak wygląda teraz życie dziewczynki

Kiedy emisja 1912. odcinka "M jak miłość"?

Najnowsza odsłona serialu zostanie wyemitowana we wtorek, 24 lutego 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Wątek wyjazdu Dimy, Julii oraz Nadii wciąż budzi ogromne emocje. Magda Budzyńska bardzo przeżyła rozstanie, zwłaszcza że Julia Malicka, dawna kochanka jej męża, ostatecznie stworzyła rodzinę z ojcem dziewczynki. Nadia zaakceptowała nową rzeczywistość i wyprowadzkę, ale to nie oznacza końca jej kontaktów z opiekunką z Warszawy.

Internetowe spotkanie i prezent dla brata

Budzyńska nie traci czasu i postanawia sprawdzić, co słychać u jej ulubienicy. W 1912 odcinku "M jak miłość" dojdzie do rozmowy przez kamerkę internetową, dzięki której Magda na własne oczy zobaczy, w jakiej formie jest dziecko. Kobieta nie ograniczy się tylko do kurtuazyjnych pytań. Bohaterka pokaże Nadii prezent przygotowany dla jej nienarodzonego braciszka, udowadniając, że wciąż czuje się częścią ich rodziny.

Magda walczy o utrzymanie kontaktu

Rozmowa wideo to dowód na to, że Budzyńska zamierza aktywnie uczestniczyć w życiu dziewczynki, nawet jeśli dzieli je granica. Magda otrzyma potwierdzenie, że u Nadii wszystko w porządku, co pozwoli jej odzyskać spokój ducha po niedawnych, burzliwych pożegnaniach.

