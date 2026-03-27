Znacie Ev'ry night?! Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" wybrali hity na najbliższy odcinek

Kamil Polewski
2026-03-27 16:01

Przed nami kolejny odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", w którym z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnają się aż dwie pary. Tym razem uczestnicy tanecznego show mogli sami wybrać piosenki, do których zatańczą podczas programu na żywo. Na jakie hity się zdecydowali? Nie brakuje zaskoczeń!

18. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" budzi wiele emocji. W minioną niedzielę nie brakowało wzruszeń, ponieważ uczestnicy zaprezentowali się na parkiecie wraz z bliskimi osobami. W odcinku rodzinnym, decyzją Polsatu, nikt nie odpadł z programu, jednak tym razem konkurs zakończy się eliminacją aż dwóch gwiazd. Na osłodę, przed stresującym odcinkiem uczestnicy mogli wybrać dla siebie dowolny utwór muzyczny. Znamy ich listę!

Trwa "Taniec z Gwiazdami". W niedzielę odpadną dwie pary.

W ostatnim odcinku maksymalny wynik 40 punktów od jury uzyskali Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, do których dołączył partner aktorki - Mateusz Banasiuk, oraz Izabella Miko i Albert Kosiński, z którymi zatańczył ojciec aktorki Aleksander Mikołajczak. Z kolei na spodzie tabeli z sumą 26 punktów znaleźli się Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska wraz z mamą dziennikarza Marią oraz Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta z mamą influencera Izabelą. Noty jurorów i głosy telewidzów przeszły na kolejny odcinek, w którym odpadną aż dwie pary. 29 marca przekonamy się, czy sumą głosów z dwóch odcinków z show pożegnają się faktycznie Piotr i Jasper, czy może innym parom nie uda się zdobyć wystarczającego uznania.

"Taniec z Gwiazdami" - uczestnicy sami wybrali piosenki. Do czego zatańczą?

Za pośrednictwem mediów społecznościowych produkcja programu przekazała fanom, że uczestnicy otrzymali możliwość wyboru piosenki, do której zatańczą w piątym odcinku. Większość skorzystała z tej propozycji i wskazała dla siebie utworu. Pełna lista trafiła do sieci 27 marca, jednak wciąż nie wiadomo, do kogo należą poszczególne hity ani które z nich nie zostały wybrane przez uczestników. Oto ogłoszone piosenki:

  • Alice Cooper - "Poison"
  • C+C Music Factory - "Gonna make you sweat (Everybody dance now)"
  • John Williams - "Star Wars: main title"
  • Just 5 - "Kolorowe sny"
  • Mandaryna - "Ev'ry night"
  • Modern Talking - "You're my heart, you're my soul"
  • Roxie Węgiel i Mata - "Falochrony"
  • Taylor Swift - "Lover"
  • Virgin - "Dżaga"
  • Weekend - "Halo tu Londyn"

Na liście nie brakuje interesujących pomysłów. W niedzielę gwiazdy zatańczą do muzyki z "Gwiezdnych wojen", klasyków Modern Talking czy Alice'a Coopera oraz ikonicznych hitów polskiego popu z repertuaru Dody z zespołem Virgin oraz Mandaryny! Usłyszymy też przebój formacji disco polo Weekend.

Taniec z Gwiazdami 18 - odcinek 4. - wyniki
Oni walczą o Kryształową Kulę

W programie udział biorą dalej:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
  • Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

W dotychczasowych odcinkach z rywalizacją pożegnali się za to:

  • 11. miejsce -  Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • 12. miejsce -  Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

