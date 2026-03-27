Znacie Ev'ry night?! Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" wybrali hity na najbliższy odcinek

18. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" budzi wiele emocji. W minioną niedzielę nie brakowało wzruszeń, ponieważ uczestnicy zaprezentowali się na parkiecie wraz z bliskimi osobami. W odcinku rodzinnym, decyzją Polsatu, nikt nie odpadł z programu, jednak tym razem konkurs zakończy się eliminacją aż dwóch gwiazd. Na osłodę, przed stresującym odcinkiem uczestnicy mogli wybrać dla siebie dowolny utwór muzyczny. Znamy ich listę!
Trwa "Taniec z Gwiazdami". W niedzielę odpadną dwie pary.
W ostatnim odcinku maksymalny wynik 40 punktów od jury uzyskali Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, do których dołączył partner aktorki - Mateusz Banasiuk, oraz Izabella Miko i Albert Kosiński, z którymi zatańczył ojciec aktorki Aleksander Mikołajczak. Z kolei na spodzie tabeli z sumą 26 punktów znaleźli się Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska wraz z mamą dziennikarza Marią oraz Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta z mamą influencera Izabelą. Noty jurorów i głosy telewidzów przeszły na kolejny odcinek, w którym odpadną aż dwie pary. 29 marca przekonamy się, czy sumą głosów z dwóch odcinków z show pożegnają się faktycznie Piotr i Jasper, czy może innym parom nie uda się zdobyć wystarczającego uznania.
"Taniec z Gwiazdami" - uczestnicy sami wybrali piosenki. Do czego zatańczą?
Za pośrednictwem mediów społecznościowych produkcja programu przekazała fanom, że uczestnicy otrzymali możliwość wyboru piosenki, do której zatańczą w piątym odcinku. Większość skorzystała z tej propozycji i wskazała dla siebie utworu. Pełna lista trafiła do sieci 27 marca, jednak wciąż nie wiadomo, do kogo należą poszczególne hity ani które z nich nie zostały wybrane przez uczestników. Oto ogłoszone piosenki:
- Alice Cooper - "Poison"
- C+C Music Factory - "Gonna make you sweat (Everybody dance now)"
- John Williams - "Star Wars: main title"
- Just 5 - "Kolorowe sny"
- Mandaryna - "Ev'ry night"
- Modern Talking - "You're my heart, you're my soul"
- Roxie Węgiel i Mata - "Falochrony"
- Taylor Swift - "Lover"
- Virgin - "Dżaga"
- Weekend - "Halo tu Londyn"
Na liście nie brakuje interesujących pomysłów. W niedzielę gwiazdy zatańczą do muzyki z "Gwiezdnych wojen", klasyków Modern Talking czy Alice'a Coopera oraz ikonicznych hitów polskiego popu z repertuaru Dody z zespołem Virgin oraz Mandaryny! Usłyszymy też przebój formacji disco polo Weekend.
Oni walczą o Kryształową Kulę
W programie udział biorą dalej:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
- Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
- Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
W dotychczasowych odcinkach z rywalizacją pożegnali się za to:
- 11. miejsce - Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- 12. miejsce - Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski