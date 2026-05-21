"Akacjowa 38", odc. 891 - streszczenie. Co wydarzy się 16 czerwca 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 891 - streszczenie szczegółowe

Okazuje się, że władze Hiszpanii zostawiły na pastwę losu setki swoich żołnierzy gnijących w więzieniach na Kubie i Filipinach. Arturo i Silvia chcą im pomóc. Dołączy do nich Esteban. Blanca oznajmia Diegowi, że wciąż wierzy w to, że jej syn żyje. Udając pogodzoną z losem, wraca do Ursuli i Samuela, bo wie, że to oni mają coś wspólnego z porwaniem jej dziecka. Arturo jest zazdrosny o Estabana, który niestrudzenie pomaga Silvii zorganizować pomoc dla więzionych żołnierzy.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: