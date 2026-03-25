Dwie pary odpadną z "Tańca z Gwiazdami". Polsat przekazał niespodziewane wieści przed niedzielnym odcinkiem

Osiemnasta edycja telewizyjnego widowiska "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" przyciąga aktualnie przed ekrany miliony Polaków. Na parkiecie wciąż pozostaje dziesięć duetów, które rywalizują o słynną Kryształową Kulę oraz miano następcy ubiegłorocznego zwycięzcy, Bagiego. Tuż po zakończeniu wyjątkowego odcinka rodzinnego przedstawiciele stacji Polsat podzielili się z opinią publiczną niezwykle istotnym komunikatem dotyczącym przyszłości obecnych w formacie celebrytów.

"Taniec z Gwiazdami". Wyjątkowe występy z członkami rodzin i wstrzymanie eliminacji

Czwarty odcinek rywalizacji upłynął pod znakiem ogromnych emocji i łez. Zgodnie z formatową tradycją znane osobistości zaprezentowały swoje umiejętności choreograficzne w potrójnych układach, gdzie u boku profesjonalnych tancerzy pojawili się zaproszeni goście. Obecność rodziców, rodzeństwa czy partnerów życiowych stworzyła niezwykle sentymentalną atmosferę w studiu. Finał transmisji przyniósł jednak sporą ulgę uczestnikom, ponieważ gospodarze "Tańca z Gwiazdami" oficjalnie potwierdzili, że decyzją kierownictwa stacji nikt nie opuszcza tanecznego show w tym tygodniu.

Radykalny krok Polsatu. Dwie pary pożegnają się z programem

Utrzymanie w stawce całej dziesiątki walczącej o ostateczny triumf potrwa tylko przez kilka dni, a sytuacja ulegnie wkrótce drastycznej zmianie. Warto zaznaczyć, że wstrzymanie eliminacji podczas rodzinnego wydania miało miejsce wielokrotnie w przeszłości i stanowiło naturalny element harmonogramu dla najwierniejszych fanów formatu, którzy z uwagą śledzą kolejne sezony.

Ekipa realizująca "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" poinformowała za pośrednictwem platform społecznościowych o rygorystycznych zasadach na najbliższą niedzielę. Widzowie dowiedzieli się, że podczas piątego spotkania na żywo odpadną z rywalizacji aż dwa duety. Taki rozwój wydarzeń uszczupli grono kandydatów do wygranej do zaledwie ośmiu znanych nazwisk, a ostateczny werdykt tradycyjnie wyłoni zsumowana punktacja ekspercka oraz głosy od widowni.

"Hot News. W niedzielę pożegnamy aż 2️ pary! Szykuje się taneczna rywalizacja na całego" - czytamy w komunikacie.

"Taniec z Gwiazdami" - wyniki. Boczarska i Miko obecnie na szczycie tabeli

Ocalenie wszystkich gwiazd w ubiegłym tygodniu sprawia, że zdobyte dotychczas noty sumują się bezpośrednio z wynikami nadchodzącego, piątego odcinka. Zespół sędziowski w składzie Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Rafał Maserak oceni nowe układy, natomiast sympatycy przed telewizorami ponownie uruchomią wsparcie za pośrednictwem wiadomości tekstowych i aplikacji. Obecna klasyfikacja po ostatnim werdykcie sędziów wygląda następująco:

Magdalena Boczarska z partnerem Mateuszem Banasiukiem i Jackiem Jeschke: 40 punktów

Izabella Miko wspierana przez ojca Aleksandra i Alberta Kosińskiego: 40 punktów

Gamou Fall tańczący z siostrzeńcem Oliwierem u boku Hanny Żudziewicz: 39 punktów

Paulina Gałązka z mamą Eugenią i Michałem Bartkiewiczem: 36 punktów

Sebastian Fabijański w towarzystwie siostry Weroniki i Julii Suryś: 34 punkty

Kamil Nożynski, któremu towarzyszył syn Antoni oraz Izabela Skierska: 32 punkty

Mateusz Pawłowski ze swoją dziewczyną Kornelią i Klaudią Rąbą: 30 punktów

Natalia „Natsu” Karczmarczyk z ojcem Andrzejem i Wojciechem Kuciną: 27 punktów

Piotr Kędzierski z mamą Marią i Magdaleną Tarnowską: 26 punktów

Kacper „Jasper” Porębski w układzie z mamą Izabelą i Darią Sytą: 26 punktów

Należy przypomnieć, że na wcześniejszym etapie telewizyjnej rywalizacji z programem pożegnały się do tej pory następujące duety:

Miejsce 11. zajęła Emilia Komarnicka trenująca pod okiem Stefano Terrazzino

Miejsce 12. przypadło Małgorzacie Potockiej tańczącej z Mieszkiem Masłowskim

