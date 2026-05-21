"The Boys". 6. sezon nie powstanie, ale będzie spin-off. Co już wiemy o "Vought Rising"?

Finał "The Boys" zbiera cięgi

Ostatni odcinek piątego sezonu "The Boys" ujrzał światło dzienne w środę 20 maja 2026 roku i nie cieszy się zbyt dobrą prasą. Choć część widzów jest zadowolona, wielu jest takich, którzy narzekają na dziury fabularne, naciągany i miałki scenariusz, zbytnią przewidywalność, niedomknięcie wielu wątków, brak emocjonalnego impaktu i... daremność "Pokolenia V", którego fabuła miała być przecież istotna dla serialu matki, a ostatecznie nie odegrała w gruncie rzeczy żadnej roli. Niektórzy pokusili się nawet o porównania do fiasko "Gry o tron" i "Stranger Things", ale to już z kolei srogi nadmiar dramaturgii.

Homelandera (Anthony Starr) i Rzeźnika (Karl Urbam) pożegnaliśmy na dobre (niech im ziemia ciężką będzie), ale Soldier Boy (Jensen Ackles) nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ojciec Homelandera wróci bowiem w długo zapowiadanym spin-offie "Vought Rising" (zajawianiem którego showrunner zachłysnął się zresztą w finałowym sezonie "The Boys").

"Vought Rising" - o czym będzie serial?

Akcja rozgrywać się będzie w latach 50. i gatunkowo ma być to szalony kryminał o narodzinach krwiożerczej korporacji Vought oraz "wesołych" przygodach Soldier Boya i Stormfront (powracająca do tej roli Aya Cash), wtedy znanej jako Clara Vought. W głównej obsadzie znaleźli się również Mason Dye ("Stranger Things") jako Bombsight, Will Hochman ("Zmora") jako Torpedo i Elizabeth Posey ("Euforia") jako Private Angel.

W pozostałych rolach występują m.in. Jorden Myrie ("Bridgertonowie"), Nicolò Pasetti ("Branża"), Ricky Staffieri ("The Bear"), KiKi Layne ("The Old Guard 2") i Brian J. Smith ("Sense8"). Przewidywana data premiery "Vought Rising" nie jest obecnie znana. Zdjęcia zakończyły się jednak w marcu, zatem debiut ma przełomie 2026 i 2027 roku jest jak najbardziej realną opcją.

