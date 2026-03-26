Tak zaczynał najsłynniejszy serialowy syn w Polsce. Pamiętacie go?

Mateusz Pawłowski zadebiutował w polskim show-biznesie jako zaledwie siedmiolatek i niemal natychmiast zdobył rozpoznawalność jako jedna z najpopularniejszych dziecięcych gwiazd. Choć wcześniej pojawił się w programie „Mini szansa”, to dopiero rola w nowym serialu komediowym okazała się dla niego przełomowa. To właśnie ona otworzyła mu drzwi do kariery i sprawiła, że na stałe zapisał się w pamięci widzów.

Mateusz Pawłowski o utraconym dzieciństwie

Rola Kacperka w "Rodzince.pl" przyniosła mu ogromną sławę

Największą sympatię publiczności zdobył jako Kacper Boski - najmłodszy syn w kultowym serialu „Rodzinka.pl”. Widzowie pokochali go za błyskotliwe teksty, naturalny urok i niesforny charakter, który wnosił do produkcji mnóstwo humoru. Przez blisko dekadę, od 2011 do 2020 roku, dorastał na oczach całej Polski, a jego powiedzonka na długo zapadły w pamięć. Poza tym projektem pojawiał się także w innych produkcjach – zagrał m.in. w filmie „Dwie korony”, wcielając się w młodego Maksymiliana Marię Kolbego, a także pracował przy dubbingu, użyczając głosu w takich tytułach jak „Pinokio” czy „Uwolnić Mikołaja!”.

Niesamowita metamorfoza Mateusza Pawłowskiego. Dziś jest nie do poznania

Dziś jego wygląd potrafi zaskoczyć. Mateusz Pawłowski przeszedł jedną z najbardziej zauważalnych przemian w polskim show-biznesie. Z dziecięcej gwiazdy wyrósł na wysokiego, przystojnego mężczyznę. Zmienił styl, fryzurę, a jego rysy nabrały dojrzałości. Trudno doszukiwać się w nim dawnego Kacperka - jego metamorfoza najlepiej pokazuje, jak szybko płynie czas.

Czym zajmuje się na co dzień? Aktor wybrał zaskakujący kierunek

Po zakończeniu emisji „Rodzinki.pl” aktor skupił się przede wszystkim na edukacji. Okazuje się, że jego zainteresowania sięgają znacznie dalej niż aktorstwo. Zdecydował się na studiowanie kierunku, który łączy ze sobą psychologię i informatykę. Jak podkreśla, to właśnie w tych dziedzinach widzi swoją przyszłość, co tylko potwierdza jego ambicję i chęć rozwoju także poza światem mediów.

76

Nowe wyzwanie na parkiecie. Mateusz Pawłowski w "Tańcu z Gwiazdami"

Od niedawna widzowie mogą oglądać go w zupełnie nowej odsłonie. Mateusz Pawłowski bierze udział w 18. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Na parkiecie partneruje mu utytułowana tancerka Klaudia Rąba, która może pochwalić się m.in. mistrzostwem Włoch, finałem mistrzostw świata par zawodowych oraz półfinałem prestiżowego turnieju w Blackpool. To duet, który zapewnia spore emocje.

Wielki powrót i plany na przyszłość. Co dalej z karierą aktorską?

Mimo nowych zainteresowań i naukowych planów, Mateusz Pawłowski nie rezygnuje z aktorstwa. W 2025 roku „Rodzinka.pl” powróciła na antenę, a on ponownie wciela się w rolę Kacpra Boskiego. Równolegle przygotowuje się do kolejnych sezonów serialu i treningów tanecznych, a także pojawia się w programach telewizyjnych. Wszystko wskazuje na to, że jego kariera wciąż dynamicznie się rozwija.