Zmiany w życiu Jakuba w "M jak miłość". Spotkanie z byłą żoną go zaskoczy

2026-03-05 14:35

W 1915. odcinku serialu "M jak miłość" Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) otworzy się na nową relację. Detektyw zacznie spotykać się z kobietą, którą poznał w trudnych okolicznościach dzięki Kasi (Paulina Lasota). To fizjoterapeutka, która pomogła mu wrócić do zdrowia po brutalnym pobiciu. Choć z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) łączy go tylko przyjaźń, nowa znajomość może przerodzić się w coś więcej. Karski pochwali się byłej żonie, że umówił się na randkę.

Kiedy emisja 1915. odcinka "M jak miłość"?

Pojawienie się nowej partnerki w 1915. epizodzie "M jak miłość" pozwoli detektywowi choć na chwilę oderwać myśli od byłej małżonki. Uczucie do Kasi wciąż tli się w sercu Karskiego, ale mężczyzna zdaje sobie sprawę, że ten rozdział jest już definitywnie zamknięty. Jego eks wybrała życie u boku Mariusza (Mateusz Mosiewicz), z którym wkrótce powita na świecie dziecko. Jakub musi pogodzić się z faktem, że w nowej rodzinie Kasi nie ma dla niego miejsca.

Spotkanie Karskiego z ciężarną Kasią w "M jak miłość"

Do niespodziewanego spotkania byłych małżonków dojdzie tuż przed kliniką. W 1915. odcinku Jakub zdziwi się, widząc Kasię wciąż z ciążowym brzuchem i zapyta o planowany termin rozwiązania. Mimo że widok ukochanej sprawi mu ból, postara się zachować kamienną twarz. Karski, trzymając w rękach bukiet kwiatów, wyzna Kasi, że w jego życiu pojawiła się kobieta, której wiele zawdzięcza. Będzie wyglądał na gotowego na ważne wyjście.

Reakcja Martyny na randkę Jakuba w nowym odcinku "M jak miłość"

O planowanej randce z fizjoterapeutką dowie się również Martyna, której detektyw opowie o tej znajomości w 1915. odcinku "M jak miłość". Mężczyzna wciąż jednak będzie bił się z myślami, nie mając pewności, czy jest gotowy na budowanie nowej relacji. Cień zdrady byłej żony i nieustające uczucie do niej wciąż kładą się cieniem na jego życiu. Jakuba nie opuszczają dręczące rozważania o tym, jak wyglądałaby rzeczywistość, gdyby to on był ojcem dziecka Kasi.

