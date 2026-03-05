Śmierć w "Barwach szczęścia". Darek Janicki znów zostanie sam po tragedii w szpitalu

Emisja 3342. odcinka "Barw szczęścia". Kiedy oglądać śmierć Karola?

Nadchodzący epizod, który zaplanowany jest na poniedziałek 21.03.2026 roku o godzinie 20.05 w TVP2 przyniesie falę smutku i żałoby dla otoczenia Karola Czubaka. W 3341 odcinku "Barw szczęścia" medyk umrze na terenie placówki medycznej, stając się ofiarą napaści ze strony pacjenta uzależnionego od silnych środków przeciwbólowych. Hubert, będący świadkiem zdarzenia, natychmiast przystąpi do reanimacji, jednak jego wysiłki okażą się bezskuteczne. Pyrka, mimo podjęcia wszelkich możliwych działań ratunkowych, nie będzie potrafił wybaczyć sobie, że nie zdołał ocalić życia lekarza.

Odejście Czubaka wstrząśnie całą grupą jego przyjaciół i rodziny. W żałobie pogrążą się między innymi jego była partnerka Beata (Anita Jancia-Prokopowicz) wraz z mężem Damianem (Michał Lesień-Głowacki) oraz syn Grześ (Noah Culbreth). Szok przeżyją również Jaworski (Jacek Kałucki) i Pyrka, jednak najdotkliwiej stratę odczuje Darek Janicki. Mężczyzna, który wiązał z lekarzem ogromne nadzieje na przyszłość, nie zdążył nacieszyć się budowaną wspólnie relacją.

Darek Janicki traci partnera. Wspomnienia o Władku Cieślaku

Relacja Janickiego z Czubakiem rodziła się powoli, gdyż lekarz przez długi czas dystansował się od okazywanych mu uczuć. Dla trenera był to przełomowy moment, w którym ponownie otworzył serce po bolesnym rozstaniu z Władkiem Cieślakiem (Przemysła Stippa). Poprzedni partner wyjechał do Singapuru, gdzie zapadł na ciężką chorobę, co również było dla Darka traumatycznym przeżyciem. W tamtym przypadku Cieślaka udało się ocalić, jednak tym razem los okaże się bezlitosny dla Karola.

Tragiczny finał w 3342. odcinku doprowadzi Janickiego do stanu całkowitego załamania nerwowego. Jego uczucie do Karola było równie silne, jak to, którym darzył wcześniej Władka. Darek żył w przekonaniu, że wreszcie odnalazł stabilizację, zwłaszcza że lekarz zaczął coraz śmielej angażować się w ich związek. Niespodziewana śmierć przekreśli te plany definitywnie, nie dając szansy na pożegnanie.

Ciąg dalszy dramatu w "Barwach szczęścia". Janicki w żałobie

W kolejnym, 3343. odcinku serialu, widzowie zobaczą obraz ogromnego cierpienia piłkarza. Mimo obecności i wsparcia ze strony przyjaciół, nikt nie będzie w stanie uśmierzyć jego bólu. Po zmarłym ukochanym pozostanie dojmująca pustka, odczuwalna nie tylko w sercu Darka, ale również w ich wspólnym mieszkaniu oraz na boisku, gdzie razem ćwiczyli. Janicki znów zostanie sam, a krótki czas szczęścia w nowym związku zakończy się brutalnie i przedwcześnie.

Powrót do równowagi psychicznej zajmie Janickiemu mnóstwo czasu. Sytuacja przywoła demony przeszłości związane ze śmiercią Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz), kiedy to Darek obwiniał się za brak reakcji i nieudzielenie pomocy Soni (Weronika Nockowska). Obecna tragedia różni się jednak tym, że w przypadku ataku na Karola, trener był całkowicie bezradny. Śmierć nadeszła nagle, nie dając żadnej możliwości manewru czy ratunku.

