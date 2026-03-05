Burza wokół "M jak miłość". Rogowski znowu zdradzi Marysię?

Romans Artura i Joanny w "M jak miłość"?

Losy relacji Rogowskiego z Joanną Dobrzańską wyjaśnią się w odcinkach emitowanych pod koniec marca. Wówczas wątek bliskiej znajomości szefa przychodni w Lipnicy z podwładną nabierze tempa. Sytuacja szybko wykroczy poza ramy zawodowe. Lekarka błyskawicznie zauważy, jak silne emocje budzi w swoim przełożonym. Mimo że Artur jest szczęśliwym mężem Marysi, Joanna będzie świadoma swojego wpływu na niego.

Zapowiedź romansu zobaczymy w 1920. odcinku serialu. Rogowski chętnie pomoże młodszej koleżance po pracy, ignorując fakt, że w domu czeka na niego żona potrzebująca wsparcia przy wnuku. Przedłużająca się nieobecność męża, który spędzi wieczór w domu atrakcyjnej lekarki, zacznie niepokoić Marię. Choć nie będzie znała szczegółów spotkania, intuicja podpowie jej, że doktor Dobrzańska czuje do Artura coś więcej.

Z materiałów ukazujących kulisy produkcji wynika, że w tym samym odcinku Joanna spróbuje zatrzymać Rogowskiego na dłużej. Kobieta będzie otwarcie flirtować z żonatym szefem, licząc na rozwój sytuacji.

„- A może zostaniesz na kolacji? Robię świetne spaghetti” - zaproponuje Joanna, niemal pewna tego, że Artur jej się nie oprze.

„- Włoska kuchnia, powiadasz? Uwielbiam...” - odpowie Rogowski i zbliży się do Joanny pożerając ją wzrokiem.

Mężczyzna ostatecznie się opamięta i wróci do żony. Nie przestanie jednak rozmyślać o młodszej lekarce, która rozpaliła w nim potężne namiętności.

Potencjalna zdrada w "M jak miłość" już teraz wywołuje ogromne emocje wśród odbiorców. Większość fanów uważa, że scenarzyści celowo niszczą udany związek po serii tragedii, jakie dotknęły rodzinę Rogowskich. Widzowie mają dość dramatów i nie chcą oglądać rozpadu małżeństwa Marii. Pojawiają się porównania do "Mody na sukces", gdzie zdrady są na porządku dziennym.

Internauci komentują zachowanie Artura w "M jak miłość"

Na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku nie brakuje krytycznych głosów. Internauci przypominają, że Artur już raz zdradził Marysię z prawniczką Teresą, i nie zostawiają na nim suchej nitki. Obrywa się również twórcom scenariusza oraz reżyserowi. Produkcji zależy jednak na podtrzymaniu zainteresowania serialem, który gości na ekranach od 25 lat, a kontrowersyjne wątki skutecznie podgrzewają atmosferę.

