"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 312

W ostatnim czasie w serialu "Złoty chłopak" wydarzyło się naprawdę sporo, a atmosfera w rezydencji stała się wyjątkowo ciężka. Ferit przekazał swojej rodzinie druzgocącą wiadomość o tym, że dziadek ostatecznie zrezygnował z dalszego leczenia i zaczął przygotowania do odejścia. Bliscy nie zamierzali jednak stać bezczynnie i wspólnie podjęli decyzję o nakłonieniu Halisa do ponownej walki o życie. Tymczasem Suna oraz Abidin snuli plany dotyczące wspólnego wyjazdu, co natychmiast spotkało się z oporem ze strony Wielkiej Pani. Kobieta zapowiedziała, że zrobi wszystko, aby ich powstrzymać, a dodatkowo sytuację skomplikowała Aysen, która zaczęła szantażować Sunę. Warto teraz sprawdzić, co dokładnie przyniesie kolejny odcinek tej historii.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Złoty chłopak" odc. 312 - streszczenie

Wielka Pani udaje się do szpitala, aby osobiście sprawdzić przyczyny narastającego konfliktu między Suną a Aysen. Halis, kierując się silnymi odczuciami, postanawia nie przerywać zaplanowanego wcześniej leczenia i kontynuować terapię. W tym samym czasie Wielka Pani rozpoczyna konkretne działania, które są wymierzone bezpośrednio w Sunę. Z kolei Seyran decyduje się na trudne wyznanie i informuje Ferita o swoich problemach związanych z zajściem w ciążę. Sytuację dodatkowo komplikuje Karam, który zaczyna planować zemstę na Seyran za wcześniejsze wydarzenia.

"Złoty chłopak" odc. 312 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tureckich produkcji mogą już szykować się na kolejną odsłonę tej rodzinnej opowieści. Serial jest regularnie pokazywany na antenie polskiego nadawcy publicznego, co pozwala na bieżąco śledzić zawiłe relacje między postaciami. Każdy nowy epizod przybliża do rozwiązania tajemnic skrywanych przez ród Korhanów. Emisja odcinka 312 odbędzie się 15 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o losach bogatego dziedzica jubilerskiej fortuny oraz młodej dziewczyny, których połączyło małżeństwo z przymusu. Choć ich wspólna droga zaczęła się od rodzinnych układów, z czasem między bohaterami narodziło się skomplikowane i pełne trudności uczucie. Obecnie akcja skupia się na wydarzeniach po znacznym przeskoku czasowym, gdy obie strony starają się ułożyć sobie życie na nowo. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o wielkiej miłości, walce o niezależność i mrocznych sekretach z przeszłości. Obsada tego serialu to m.in.:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

(jako Ferit Korhan) Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

(jako Seyran Şanlı) Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

(jako Halis Korhan) Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

(jako Suna Şanlı) Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)