"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 411

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" obfitowały w istotne incydenty, które zmieniły atmosferę panującą w posiadłości. Lorenzo wraz z Cavendishem sfinalizowali przygotowania do transportu broni, a Rómulo niespodziewanie wycofał się z planów ukarania Maríi. W tym samym czasie Virtudes szczerze wyznała Píi, że psychicznie nie dawała już sobie rady z pracą w pałacu. Przełomowy krok podjął także Abel, który zdecydował się wyjawić rodzinie Lujánów całą prawdę na temat ciąży Jimeny. Wątek niejasnego pochodzenia powrócił za sprawą Mercedes, gdy ta dostrzegła uderzające podobieństwo Very do córki książąt de Carril. Wszystkie te zdarzenia sprawiły, że sytuacja w posiadłości stała się wyjątkowo intrygująca.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 411 - streszczenie

Po przejęciu transportu nielegalnej broni dochodzi do groźnej konfrontacji, w której Cavendish mierzy z pistoletu do hrabiego de Anila. W ostatnim momencie interweniuje Catalina, ratując mężczyznę przed śmiertelnym strzałem. Jednocześnie w rezydencji dochodzi do przełomowego wyznania doktora Abla Bueno, który informuje Manuela i jego rodziców, że rzekoma ciąża Jimeny była jedynie sprytną mistyfikacją. Zszokowany Manuel nie potrafi ukryć zdumienia, a wściekła markiza domaga się natychmiastowego opuszczenia pałacu przez lekarza. Jana przekazuje Marii Fernandez bardzo istotną wiadomość, o której dowiedziała się niedawno. W tym samym czasie księżna de los Infantes zaczyna podejrzewać, że Vera jest uderzająco podobna do córki pewnych arystokratów. Dodatkowo markizę niepokoi rosnąca zażyłość między Margaritą a hrabią de Ayala, a schorowana córka Simony podejmuje trudną decyzję o odejściu z La Promesy.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 411 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy chcą sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości, powinni zarezerwować sobie czas po południu. Produkcja jest regularnie emitowana na antenie telewizji publicznej, przyciągając przed ekrany osoby zainteresowane dworskimi opowieściami. Warto śledzić ramówkę, aby być na bieżąco z codziennymi wydarzeniami w życiu bohaterów. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku. "La Promesa - pałac tajemnic" odcinek 411 można obejrzeć o godzinie 15:05 w TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi historie o wielkich namiętnościach i mrocznych sekretach z przeszłości. Śledzimy w niej losy Jany, która zatrudnia się u potężnego rodu Luján, by wyjaśnić rodzinną tragedię i odnaleźć zaginionego brata. Szybko jednak okazuje się, że życie w luksusowej rezydencji to nie tylko wystawne kolacje, ale przede wszystkim skomplikowane intrygi i zakazane uczucia. Serial świetnie pokazuje kontrasty między bogatą arystokracją a pracowitą służbą, gdzie każdy ukrywa jakąś tajemnicę. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)