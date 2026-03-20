Złoty chłopak, odcinki 258-262: Ferit szykuje się do ślubu Diyar, a Abidin oskarża Halisa o zabicie jego rodziców

Spis treści
W poprzednich odcinkach (253-257) Seyran odrzuciła współpracę z Korhanami i ogłosiła ślub z Sinanem. Ferit dzięki Diyar zdołał z nią porozmawiać, a Suna oskarżyła Abidina o pośrednictwo między byłymi małżonkami. Esme wyznała Kazimowi, że Ayla uważa Seyran za niegodną jej syna, co spotęgowało konflikt. Ayla manipulowała chorobą, by zatrzymać Sinana, a Ferit potajemnie pomagał Seyran znaleźć dom. Dziewczyna zdecydowała się wynająć rezydencję bez wiedzy męża i podjęła z Feritem współpracę przy kolekcji biżuterii. Sinan okłamywał ją, by nie opuszczać matki. Dziadek Diyar postawił warunek akceptacji Ferita, jednak Diyar ostatecznie z nim zerwała. Kazim zaczął dociekać pochodzenia Abidina. Seyran zamieszkała u Ayli, chcąc wykorzystać sytuację przeciwko Sinanowi, który planował przekreślić wynajem domu. Gdy odkrył spotkanie Seyran z Feritem, wpadł w szał i dopuścił się przemocy, a Ayla jeszcze silniej zaczęła kontrolować syna.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 258
Hazal prowokuje Ferita, sugerując, że małżeństwo Seyran i Sinana nie zostało skonsumowane. Esme i Suna dowiadują się, że Seyran rozpoczęła współpracę z Feritem w firmie Korhanów. Seyran spotyka się z Feritem w warsztacie i mimo zapewnień o szczęściu oboje wiedzą, że wciąż łączy ich silne uczucie. Seyran decyduje się pojechać z Sinanem do hotelu, by udowodnić swoją lojalność. Ayla potajemnie aranżuje ich pobyt.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 259
W hotelu dochodzi do konfrontacji, kiedy Ferit i Diyar spotykają Seyran i Sinana. Sinan oskarża Seyran o prowokowanie spotkań z Feritem. Ferit oświadcza się Diyar. Wychodzi na jaw, że Abidin jako niemowlę został oddany do sierocińca na polecenie ludzi Halisa Korhana. Orhan wdaje się w ostry konflikt z Nurten.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 260
Ferit ogłasza rodzinie, że oświadczył się Diyar i zamierza się z nią ożenić. Jego decyzja budzi zdziwienie i niepokój domowników. Abidin odnajduje Şevkiego i poznaje tajemnicę swojego pochodzenia. Seyran, śledzona przez Hazal, jedzie do Ferita i próbuje przekonać go, żeby nie brał ślubu z Diyar, bo uważa, że robi to pod wpływem emocji. Diyar przyjeżdża do pracowni Ferita i ponownie stawia warunek, że nie chce, aby spotykał się z Seyran. Orhan próbuje naprawić konflikt z Nurten i zaprasza ją z powrotem do rezydencji, a Ferit przyznaje matce, że wciąż czuje odpowiedzialność za Seyran i nie potrafi się od niej całkowicie odciąć.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 261
Abidin mówi Sunie, że odkrył prawdę o swojej rodzinie i jest przekonany, że Halis Korhan odpowiada za śmierć jego rodziców. Hazal informuje Sinana o potajemnych spotkaniach Seyran i Ferita. Podczas kolacji z rodziną Diyar wybucha skandal, gdy wychodzi na jaw, że dom należy do Seyran. Diyar żąda od Ferita, by ostatecznie zerwał kontakt z Seyran i powiedział jej wprost, że to koniec, zanim ponownie przyjmie pierścionek. Tymczasem Abidin przysięga przy grobie matki, że pomści krzywdę swojej rodziny.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 262
Seyran spotyka się z Feritem, by powiedzieć mu o Abidinie, a Ferit informuje ją, że musi zerwać z nią kontakt na prośbę Diyar. Sinan odkrywa, że Seyran spotykała się z Feritem i oskarża ją o kłamstwa oraz o to, że wciąż kocha byłego męża. Tymczasem rodzina Diyar zgadza się na małżeństwo, a Ferit ogłasza, że ślub odbędzie się jak najszybciej. Abidin wdziera się do rezydencji Korhanów i publicznie ujawnia, że jest członkiem tej rodziny oraz oskarża Halisa o zamordowanie jego rodziców. Na końcu Sinan i Seyran zabierają Abidina z rezydencji, a Esme zwraca się do Gulgun o pomoc w sprawie wizyty u ginekologa.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna seria odcinków 258-262 zostanie wyemitowana w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
- Odcinek 258 - poniedziałek, 30 marca
- Odcinek 259 - wtorek, 31 marca
- Odcinek 260 - środa, 1 kwietnia
- Odcinek 261 - czwartek, 2 kwietnia
- Odcinek 262 - piątek, 3 kwietnia
"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada
Serial opowiada o losach wpływowej rodziny Korhanów, w której najważniejsze są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody, bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności i poważnych zobowiązań. Jego zachowanie zaczyna jednak budzić sprzeciw dziadka Halisa, który postanawia zdyscyplinować wnuka i skierować go na właściwą drogę. Równocześnie rozwija się historia miłości Ferita i Seyran – uczucia silnego, lecz wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne decyzje, konflikty i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą nieustannie walczyć o swoje szczęście.
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet