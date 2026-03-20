Złoty chłopak, odcinki 258-262: Ferit szykuje się do ślubu Diyar, a Abidin oskarża Halisa o zabicie jego rodziców

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-20 16:27

W tureckim hicie "Złoty chłopak" szykuje się kolejna dawka ogromnych emocji, a to za sprawą intrygujących przygód Seyran, Ferita, Sinana i innych bohaterów serialu. Już teraz możesz zapoznać się ze szczegółowymi streszczeniami na cały tydzień. Odcinki 258-262 zostaną wyemitowane w dniach od 30 marca do 3 kwietnia. Miłość, intrygi, kłamstwa, zazdrość czy poświęcenie to codzienność bohaterów. Sprawdź, jak potoczą się ich losy!

W poprzednich odcinkach (253-257) Seyran odrzuciła współpracę z Korhanami i ogłosiła ślub z Sinanem. Ferit dzięki Diyar zdołał z nią porozmawiać, a Suna oskarżyła Abidina o pośrednictwo między byłymi małżonkami. Esme wyznała Kazimowi, że Ayla uważa Seyran za niegodną jej syna, co spotęgowało konflikt. Ayla manipulowała chorobą, by zatrzymać Sinana, a Ferit potajemnie pomagał Seyran znaleźć dom. Dziewczyna zdecydowała się wynająć rezydencję bez wiedzy męża i podjęła z Feritem współpracę przy kolekcji biżuterii. Sinan okłamywał ją, by nie opuszczać matki. Dziadek Diyar postawił warunek akceptacji Ferita, jednak Diyar ostatecznie z nim zerwała. Kazim zaczął dociekać pochodzenia Abidina. Seyran zamieszkała u Ayli, chcąc wykorzystać sytuację przeciwko Sinanowi, który planował przekreślić wynajem domu. Gdy odkrył spotkanie Seyran z Feritem, wpadł w szał i dopuścił się przemocy, a Ayla jeszcze silniej zaczęła kontrolować syna.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 258

Hazal prowokuje Ferita, sugerując, że małżeństwo Seyran i Sinana nie zostało skonsumowane. Esme i Suna dowiadują się, że Seyran rozpoczęła współpracę z Feritem w firmie Korhanów. Seyran spotyka się z Feritem w warsztacie i mimo zapewnień o szczęściu oboje wiedzą, że wciąż łączy ich silne uczucie. Seyran decyduje się pojechać z Sinanem do hotelu, by udowodnić swoją lojalność. Ayla potajemnie aranżuje ich pobyt. 

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 259

W hotelu dochodzi do konfrontacji, kiedy Ferit i Diyar spotykają Seyran i Sinana. Sinan oskarża Seyran o prowokowanie spotkań z Feritem. Ferit oświadcza się Diyar. Wychodzi na jaw, że Abidin jako niemowlę został oddany do sierocińca na polecenie ludzi Halisa Korhana. Orhan wdaje się w ostry konflikt z Nurten.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 260

Ferit ogłasza rodzinie, że oświadczył się Diyar i zamierza się z nią ożenić. Jego decyzja budzi zdziwienie i niepokój domowników. Abidin odnajduje Şevkiego i poznaje tajemnicę swojego pochodzenia. Seyran, śledzona przez Hazal, jedzie do Ferita i próbuje przekonać go, żeby nie brał ślubu z Diyar, bo uważa, że robi to pod wpływem emocji. Diyar przyjeżdża do pracowni Ferita i ponownie stawia warunek, że nie chce, aby spotykał się z Seyran. Orhan próbuje naprawić konflikt z Nurten i zaprasza ją z powrotem do rezydencji, a Ferit przyznaje matce, że wciąż czuje odpowiedzialność za Seyran i nie potrafi się od niej całkowicie odciąć.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 261

Abidin mówi Sunie, że odkrył prawdę o swojej rodzinie i jest przekonany, że Halis Korhan odpowiada za śmierć jego rodziców. Hazal informuje Sinana o potajemnych spotkaniach Seyran i Ferita. Podczas kolacji z rodziną Diyar wybucha skandal, gdy wychodzi na jaw, że dom należy do Seyran. Diyar żąda od Ferita, by ostatecznie zerwał kontakt z Seyran i powiedział jej wprost, że to koniec, zanim ponownie przyjmie pierścionek. Tymczasem Abidin przysięga przy grobie matki, że pomści krzywdę swojej rodziny.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 262

Seyran spotyka się z Feritem, by powiedzieć mu o Abidinie, a Ferit informuje ją, że musi zerwać z nią kontakt na prośbę Diyar. Sinan odkrywa, że Seyran spotykała się z Feritem i oskarża ją o kłamstwa oraz o to, że wciąż kocha byłego męża. Tymczasem rodzina Diyar zgadza się na małżeństwo, a Ferit ogłasza, że ślub odbędzie się jak najszybciej. Abidin wdziera się do rezydencji Korhanów i publicznie ujawnia, że jest członkiem tej rodziny oraz oskarża Halisa o zamordowanie jego rodziców. Na końcu Sinan i Seyran zabierają Abidina z rezydencji, a Esme zwraca się do Gulgun o pomoc w sprawie wizyty u ginekologa.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna seria odcinków 258-262 zostanie wyemitowana w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

  • Odcinek 258 - poniedziałek, 30 marca
  • Odcinek 259 - wtorek, 31 marca
  • Odcinek 260 - środa, 1 kwietnia
  • Odcinek 261 - czwartek, 2 kwietnia
  • Odcinek 262 - piątek, 3 kwietnia

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o losach wpływowej rodziny Korhanów, w której najważniejsze są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody, bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności i poważnych zobowiązań. Jego zachowanie zaczyna jednak budzić sprzeciw dziadka Halisa, który postanawia zdyscyplinować wnuka i skierować go na właściwą drogę. Równocześnie rozwija się historia miłości Ferita i Seyran – uczucia silnego, lecz wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne decyzje, konflikty i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą nieustannie walczyć o swoje szczęście.

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Złoty chłopak, odcinki 258-262: Ferit szykuje się do ślubu Diyar, a Abidin oskarża Halisa o zabicie jego rodziców
Galeria zdjęć 21
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale