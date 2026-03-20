Złoty chłopak, odcinki 258-262: Ferit szykuje się do ślubu Diyar, a Abidin oskarża Halisa o zabicie jego rodziców

W poprzednich odcinkach (253-257) Seyran odrzuciła współpracę z Korhanami i ogłosiła ślub z Sinanem. Ferit dzięki Diyar zdołał z nią porozmawiać, a Suna oskarżyła Abidina o pośrednictwo między byłymi małżonkami. Esme wyznała Kazimowi, że Ayla uważa Seyran za niegodną jej syna, co spotęgowało konflikt. Ayla manipulowała chorobą, by zatrzymać Sinana, a Ferit potajemnie pomagał Seyran znaleźć dom. Dziewczyna zdecydowała się wynająć rezydencję bez wiedzy męża i podjęła z Feritem współpracę przy kolekcji biżuterii. Sinan okłamywał ją, by nie opuszczać matki. Dziadek Diyar postawił warunek akceptacji Ferita, jednak Diyar ostatecznie z nim zerwała. Kazim zaczął dociekać pochodzenia Abidina. Seyran zamieszkała u Ayli, chcąc wykorzystać sytuację przeciwko Sinanowi, który planował przekreślić wynajem domu. Gdy odkrył spotkanie Seyran z Feritem, wpadł w szał i dopuścił się przemocy, a Ayla jeszcze silniej zaczęła kontrolować syna.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 258

Hazal prowokuje Ferita, sugerując, że małżeństwo Seyran i Sinana nie zostało skonsumowane. Esme i Suna dowiadują się, że Seyran rozpoczęła współpracę z Feritem w firmie Korhanów. Seyran spotyka się z Feritem w warsztacie i mimo zapewnień o szczęściu oboje wiedzą, że wciąż łączy ich silne uczucie. Seyran decyduje się pojechać z Sinanem do hotelu, by udowodnić swoją lojalność. Ayla potajemnie aranżuje ich pobyt.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 259

W hotelu dochodzi do konfrontacji, kiedy Ferit i Diyar spotykają Seyran i Sinana. Sinan oskarża Seyran o prowokowanie spotkań z Feritem. Ferit oświadcza się Diyar. Wychodzi na jaw, że Abidin jako niemowlę został oddany do sierocińca na polecenie ludzi Halisa Korhana. Orhan wdaje się w ostry konflikt z Nurten.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 260

Ferit ogłasza rodzinie, że oświadczył się Diyar i zamierza się z nią ożenić. Jego decyzja budzi zdziwienie i niepokój domowników. Abidin odnajduje Şevkiego i poznaje tajemnicę swojego pochodzenia. Seyran, śledzona przez Hazal, jedzie do Ferita i próbuje przekonać go, żeby nie brał ślubu z Diyar, bo uważa, że robi to pod wpływem emocji. Diyar przyjeżdża do pracowni Ferita i ponownie stawia warunek, że nie chce, aby spotykał się z Seyran. Orhan próbuje naprawić konflikt z Nurten i zaprasza ją z powrotem do rezydencji, a Ferit przyznaje matce, że wciąż czuje odpowiedzialność za Seyran i nie potrafi się od niej całkowicie odciąć.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 261

Abidin mówi Sunie, że odkrył prawdę o swojej rodzinie i jest przekonany, że Halis Korhan odpowiada za śmierć jego rodziców. Hazal informuje Sinana o potajemnych spotkaniach Seyran i Ferita. Podczas kolacji z rodziną Diyar wybucha skandal, gdy wychodzi na jaw, że dom należy do Seyran. Diyar żąda od Ferita, by ostatecznie zerwał kontakt z Seyran i powiedział jej wprost, że to koniec, zanim ponownie przyjmie pierścionek. Tymczasem Abidin przysięga przy grobie matki, że pomści krzywdę swojej rodziny.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 262

Seyran spotyka się z Feritem, by powiedzieć mu o Abidinie, a Ferit informuje ją, że musi zerwać z nią kontakt na prośbę Diyar. Sinan odkrywa, że Seyran spotykała się z Feritem i oskarża ją o kłamstwa oraz o to, że wciąż kocha byłego męża. Tymczasem rodzina Diyar zgadza się na małżeństwo, a Ferit ogłasza, że ślub odbędzie się jak najszybciej. Abidin wdziera się do rezydencji Korhanów i publicznie ujawnia, że jest członkiem tej rodziny oraz oskarża Halisa o zamordowanie jego rodziców. Na końcu Sinan i Seyran zabierają Abidina z rezydencji, a Esme zwraca się do Gulgun o pomoc w sprawie wizyty u ginekologa.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna seria odcinków 258-262 zostanie wyemitowana w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 258 - poniedziałek, 30 marca

- poniedziałek, 30 marca Odcinek 259 - wtorek, 31 marca

- wtorek, 31 marca Odcinek 260 - środa, 1 kwietnia

- środa, 1 kwietnia Odcinek 261 - czwartek, 2 kwietnia

- czwartek, 2 kwietnia Odcinek 262 - piątek, 3 kwietnia

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o losach wpływowej rodziny Korhanów, w której najważniejsze są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody, bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności i poważnych zobowiązań. Jego zachowanie zaczyna jednak budzić sprzeciw dziadka Halisa, który postanawia zdyscyplinować wnuka i skierować go na właściwą drogę. Równocześnie rozwija się historia miłości Ferita i Seyran – uczucia silnego, lecz wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne decyzje, konflikty i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą nieustannie walczyć o swoje szczęście.

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet