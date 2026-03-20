HMŚ w lekkoatletyce Toruń 2026 - klasyfikacja medalowa. Ile krążków zdobyli Polacy?

Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce Toruń 2026 to najważniejsze lekkoatletyczne wydarzenie sezonu, a reprezentacja Polski przystępuje do niego z wielkimi nadziejami. Już od pierwszego dnia kibice będą śledzić walkę o medale, w której o podium powalczy Maria Żodzik w skoku wzwyż. Sprawdź program zawodów, aby nie przegapić kluczowych startów Polaków. Nasza kadra ma realne szanse na wysokie miejsca, co zapowiada wielkie emocje na toruńskiej arenie od samego początku rywalizacji.
Kolejne dni rywalizacji na HMŚ Toruń 2026 przyniosą starty największych gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Ogromne emocje wzbudzą występy Ewy Swobody w sprincie na 60 metrów oraz Pii Skrzyszowskiej w biegu na 60 m przez płotki. Do walki o czołowe lokaty włączą się także Jakub Szymański i tradycyjnie mocne sztafety 4x400 m. Aktualizowana na bieżąco klasyfikacja medalowa pokaże, jak radzą sobie biało-czerwoni w starciu ze światową czołówką. Bądźcie z nami!
HMŚ lekkoatletyka Toruń 2026 - klasyfikacja medalowa
HMŚ w Toruniu - program. Piątek, 20 marca
Sesja poranna:
- 10.05 - rywalizacja panów w siedmioboju na dystansie 60 m
- 10.20 - wyścigi eliminacyjne mężczyzn na 60 m z udziałem Dominika Kopcia i Oliwera Wdowika
- 10.53 - konkurs skoku w dal w ramach męskiego wieloboju
- 11.08 - biegi kwalifikacyjne na 400 m pań, w których pobiegną Natalia Bukowiecka oraz Justyna Święty-Ersetic
- 11.39 - finałowa walka w skoku wzwyż kobiet, gdzie wystąpi Maria Żodzik
- 12.01 - pierwsze rundy rywalizacji panów na dystansie 400 m
- 12.51 - eliminacje pań na 800 m z Julią Jaguścik i Anną Wielgosz
- 12.57 - zmagania kulomiotów w ramach siedmioboju
- 13.26 - kwalifikacje biegu na 800 m mężczyzn, z Maciejem Wyderką i Filipem Ostrowskim na starcie
Sesja wieczorna:
- 18.10 - walka o medale w pchnięciu kulą kobiet
- 18.16 - skok wzwyż dla zawodników startujących w siedmioboju
- 18.22 - biegi eliminacyjne pań na 1500 m, gdzie pobiegnie Klaudia Kazimierska
- 18.54 - pierwsze starty panów na 1500 m z udziałem Kamila Herzyka
- 19.35 - ostateczna rozgrywka w męskim trójskoku
- 19.42 - faza półfinałowa biegu na 400 m kobiet z ewentualnym startem Natalii Bukowieckiej i Justyny Święty-Ersetic
- 20.16 - wyścigi półfinałowe na 60 m panów, w których mogą pobiec Dominik Kopeć oraz Oliwer Wdowik
- 20.44 - walka o awans do finału męskiego biegu na 400 m
- 21.22 - najważniejszy bieg wieczoru na 60 m mężczyzn, być może z udziałem Oliwera Wdowika i Dominika Kopcia
HMŚ w Toruniu - program. Sobota, 21 marca
Sesja poranna:
- 10.05 - zmagania w męskim wieloboju na 60 m przez płotki
- 10.20 - runda eliminacyjna na 60 m ppł mężczyzn, w której wezmą udział Damian Czykier oraz Jakub Szymański
- 11.05 - wyścigi kwalifikacyjne na 60 m kobiet z Magdaleną Stefanowicz i Ewą Swobodą
- 11.10 - rywalizacja tyczkarzy w ramach siedmioboju
- 12.00 - wyścig medalowy sztafet mieszanych 4x400 m z udziałem polskiego zespołu
- 12.15 - finał panów w skoku wzwyż, gdzie powalczy Mateusz Kołodziejski
- 12.22 - faza półfinałowa na 800 m kobiet, potencjalnie z Anną Wielgosz i Julią Jaguścik
- 13.08 - walka o finał na 800 m mężczyzn, gdzie szansę mają Filip Ostrowski i Maciej Wyderka
Sesja wieczorna:
- 18.25 - konkurs o medale w skoku o tyczce panów
- 18.34 - decydujące starcie na 400 m mężczyzn
- 18.52 - finałowy bieg na 1000 m wieńczący zmagania w męskim siedmioboju
- 19.04 - bieg o medale na dystansie 3000 m kobiet
- 19.22 - ostateczna rozgrywka panów na 3000 m
- 19.38 - finałowy konkurs trójskoku pań
- 19.48 - wyścigi półfinałowe na 60 m ppł panów, w których mogą pojawić się Jakub Szymański i Damian Czykier
- 20.14 - walka o finał na 60 m kobiet, na starcie ewentualnie Ewa Swoboda oraz Magdalena Stefanowicz
- 20.40 - medalowy bieg pań na 400 m, być może z Justyną Święty-Ersetic i Natalią Bukowiecką
- 21.02 - decydujący wyścig na 60 m ppł panów, potencjalnie z Damianem Czykierem i Jakubem Szymańskim
- 21.20 - finał sprintu na 60 m kobiet, gdzie możemy zobaczyć Ewę Swobodę i Magdalenę Stefanowicz
HMŚ w Toruniu - program. Niedziela, 22 marca
Sesja poranna:
- 10.05 - rywalizacja w pięcioboju kobiet na 60 m przez płotki z udziałem Adrianny Sułek-Schubert oraz Pauliny Ligarskiej
- 10.20 - finałowy konkurs skoku w dal kobiet, w którym weźmie udział Anna Matuszewicz
- 10.43 - skok wzwyż pań startujących w wieloboju, ponownie Paulina Ligarska i Adrianna Sułek-Schubert
- 10.48 - wyścigi eliminacyjne męskich sztafet 4x400 m, zobaczymy tu reprezentację Polski
- 11.30 - konkurs o medale w pchnięciu kulą mężczyzn z Konradem Bukowieckim
- 12.05 - biegi kwalifikacyjne sztafet 4x400 m kobiet, wystartuje polska drużyna
- 12.55 - eliminacje pań na dystansie 60 m ppł, zaprezentuje się Pia Skrzyszowska
- 13.21 - zmagania w pchnięciu kulą w ramach kobiecego pięcioboju dla Adrianny Sułek-Schubert i Pauliny Ligarskiej
Sesja wieczorna:
- 17.40 - przedostatnia konkurencja pięcioboju pań, skok w dal z Pauliną Ligarską i Adrianną Sułek-Schubert
- 17.55 - medalowa rozgrywka w skoku o tyczce kobiet
- 18.38 - finał mężczyzn na 1500 m, potencjalnie z Kamilem Herzykiem
- 18.52 - faza półfinałowa pań na 60 m ppł, być może pobiegnie tu Pia Skrzyszowska
- 19.12 - decydujący konkurs panów w skoku w dal
- 19.22 - bieg o medale na 1500 m kobiet z ewentualnym startem Klaudii Kazimierskiej
- 19.38 - finałowy start panów na 800 m, gdzie mogą wystąpić Maciej Wyderka oraz Filip Ostrowski
- 19.53 - ostateczna rozgrywka na dystansie 800 m kobiet, potencjalnie z Anną Wielgosz i Julią Jaguścik
- 20.03 - finał biegu na 800 m kończący zmagania w kobiecym pięcioboju, wystąpią Adrianna Sułek-Schubert oraz Paulina Ligarska
- 20.13 - bieg medalowy pań na 60 m ppł z możliwym startem Pii Skrzyszowskiej
- 20.26 - finał męskich sztafet 4x400 m, być może z udziałem Polaków
- 20.47 - decydujący bieg sztafetowy kobiet 4x400 m z ewentualnym występem polskiej kadry