HMŚ w lekkoatletyce Toruń 2026 - klasyfikacja medalowa. Ile krążków zdobyli Polacy?

Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce Toruń 2026 to najważniejsze lekkoatletyczne wydarzenie sezonu, a reprezentacja Polski przystępuje do niego z wielkimi nadziejami. Już od pierwszego dnia kibice będą śledzić walkę o medale, w której o podium powalczy Maria Żodzik w skoku wzwyż. Sprawdź program zawodów, aby nie przegapić kluczowych startów Polaków. Nasza kadra ma realne szanse na wysokie miejsca, co zapowiada wielkie emocje na toruńskiej arenie od samego początku rywalizacji.

Kolejne dni rywalizacji na HMŚ Toruń 2026 przyniosą starty największych gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Ogromne emocje wzbudzą występy Ewy Swobody w sprincie na 60 metrów oraz Pii Skrzyszowskiej w biegu na 60 m przez płotki. Do walki o czołowe lokaty włączą się także Jakub Szymański i tradycyjnie mocne sztafety 4x400 m. Aktualizowana na bieżąco klasyfikacja medalowa pokaże, jak radzą sobie biało-czerwoni w starciu ze światową czołówką. Bądźcie z nami!

HMŚ lekkoatletyka Toruń 2026 - klasyfikacja medalowa

(W tym miejscu będziemy na bieżąco uzupełniać tabelę medalową)

HMŚ w Toruniu - program. Piątek, 20 marca

Sesja poranna:

10.05 - rywalizacja panów w siedmioboju na dystansie 60 m

10.20 - wyścigi eliminacyjne mężczyzn na 60 m z udziałem Dominika Kopcia i Oliwera Wdowika

10.53 - konkurs skoku w dal w ramach męskiego wieloboju

11.08 - biegi kwalifikacyjne na 400 m pań, w których pobiegną Natalia Bukowiecka oraz Justyna Święty-Ersetic

11.39 - finałowa walka w skoku wzwyż kobiet, gdzie wystąpi Maria Żodzik

12.01 - pierwsze rundy rywalizacji panów na dystansie 400 m

12.51 - eliminacje pań na 800 m z Julią Jaguścik i Anną Wielgosz

12.57 - zmagania kulomiotów w ramach siedmioboju

13.26 - kwalifikacje biegu na 800 m mężczyzn, z Maciejem Wyderką i Filipem Ostrowskim na starcie

Sesja wieczorna:

18.10 - walka o medale w pchnięciu kulą kobiet

18.16 - skok wzwyż dla zawodników startujących w siedmioboju

18.22 - biegi eliminacyjne pań na 1500 m, gdzie pobiegnie Klaudia Kazimierska

18.54 - pierwsze starty panów na 1500 m z udziałem Kamila Herzyka

19.35 - ostateczna rozgrywka w męskim trójskoku

19.42 - faza półfinałowa biegu na 400 m kobiet z ewentualnym startem Natalii Bukowieckiej i Justyny Święty-Ersetic

20.16 - wyścigi półfinałowe na 60 m panów, w których mogą pobiec Dominik Kopeć oraz Oliwer Wdowik

20.44 - walka o awans do finału męskiego biegu na 400 m

21.22 - najważniejszy bieg wieczoru na 60 m mężczyzn, być może z udziałem Oliwera Wdowika i Dominika Kopcia

HMŚ w Toruniu - program. Sobota, 21 marca

Sesja poranna:

10.05 - zmagania w męskim wieloboju na 60 m przez płotki

10.20 - runda eliminacyjna na 60 m ppł mężczyzn, w której wezmą udział Damian Czykier oraz Jakub Szymański

11.05 - wyścigi kwalifikacyjne na 60 m kobiet z Magdaleną Stefanowicz i Ewą Swobodą

11.10 - rywalizacja tyczkarzy w ramach siedmioboju

12.00 - wyścig medalowy sztafet mieszanych 4x400 m z udziałem polskiego zespołu

12.15 - finał panów w skoku wzwyż, gdzie powalczy Mateusz Kołodziejski

12.22 - faza półfinałowa na 800 m kobiet, potencjalnie z Anną Wielgosz i Julią Jaguścik

13.08 - walka o finał na 800 m mężczyzn, gdzie szansę mają Filip Ostrowski i Maciej Wyderka

Sesja wieczorna:

18.25 - konkurs o medale w skoku o tyczce panów

18.34 - decydujące starcie na 400 m mężczyzn

18.52 - finałowy bieg na 1000 m wieńczący zmagania w męskim siedmioboju

19.04 - bieg o medale na dystansie 3000 m kobiet

19.22 - ostateczna rozgrywka panów na 3000 m

19.38 - finałowy konkurs trójskoku pań

19.48 - wyścigi półfinałowe na 60 m ppł panów, w których mogą pojawić się Jakub Szymański i Damian Czykier

20.14 - walka o finał na 60 m kobiet, na starcie ewentualnie Ewa Swoboda oraz Magdalena Stefanowicz

20.40 - medalowy bieg pań na 400 m, być może z Justyną Święty-Ersetic i Natalią Bukowiecką

21.02 - decydujący wyścig na 60 m ppł panów, potencjalnie z Damianem Czykierem i Jakubem Szymańskim

21.20 - finał sprintu na 60 m kobiet, gdzie możemy zobaczyć Ewę Swobodę i Magdalenę Stefanowicz

HMŚ w Toruniu - program. Niedziela, 22 marca

Sesja poranna:

10.05 - rywalizacja w pięcioboju kobiet na 60 m przez płotki z udziałem Adrianny Sułek-Schubert oraz Pauliny Ligarskiej

10.20 - finałowy konkurs skoku w dal kobiet, w którym weźmie udział Anna Matuszewicz

10.43 - skok wzwyż pań startujących w wieloboju, ponownie Paulina Ligarska i Adrianna Sułek-Schubert

10.48 - wyścigi eliminacyjne męskich sztafet 4x400 m, zobaczymy tu reprezentację Polski

11.30 - konkurs o medale w pchnięciu kulą mężczyzn z Konradem Bukowieckim

12.05 - biegi kwalifikacyjne sztafet 4x400 m kobiet, wystartuje polska drużyna

12.55 - eliminacje pań na dystansie 60 m ppł, zaprezentuje się Pia Skrzyszowska

13.21 - zmagania w pchnięciu kulą w ramach kobiecego pięcioboju dla Adrianny Sułek-Schubert i Pauliny Ligarskiej

Sesja wieczorna: