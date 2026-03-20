"Akacjowa 38". Arturo wyrzuca Silvię na bruk

"Akacjowa 38" emitowana jest na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Rozwój wydarzeń w hiszpańskiej telenoweli z każdym tygodniem nabiera tempa, a zawiłe intrygi coraz mocniej przyciągają widzów przed ekrany. O tym, jakie dokładnie wyzwania staną na drodze postaci z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach, informuje na swoich łamach portal Super Seriale. W najbliższych epizodach z pewnością nie zabraknie silnych wrażeń oraz nagłych zmian w fabule. Szczegółowe opisy poszczególnych dni emisji prezentujemy w poniższym zestawieniu.

"Akacjowa 38" - odcinek 836. Poniedziałek 30.03.2026

Samuel zmaga się z ogromnymi wyrzutami sumienia i za wszelką cenę ukrywa przed Blancą informacje o rzekomej śmiertelnej chorobie Diega. Ostatecznie to Don Jaime bierze sprawy w swoje ręce, informując kobietę o braku akceptacji dla ich nieformalnego związku. W międzyczasie pułkownik Valverde coraz mocniej wchodzi w miłosną relację z Silvią. Następnie Don Jaime odwiedza Blancę i przekazuje jej brutalną prawdę, twierdząc, że Diego w pełni popiera jego decyzję i już nigdy się z nią nie spotka.

"Akacjowa 38" - odcinek 837. Wtorek 31.03.2026

Jacinto podejmuje decyzję o powrocie do rodzinnej wsi po tym, jak jego poszukiwania żony w Madrycie kończą się niepowodzeniem. Blanca jest całkowicie zdezorientowana nagłą zmianą postawy Diega i nie potrafi pojąć, dlaczego mężczyzna bez sprzeciwu uległ woli ojca. Z kolei Don Ramon wyraża ogromną wdzięczność wobec Huertas za jej skuteczne działania, które pozwoliły załagodzić trudną sytuację wśród górników. Tymczasem Ursula prowadzi własne śledztwo w lokalu La Deliciosa i szybko orientuje się, że nowi zarządcy trudnią się rozprowadzaniem przemycanych produktów. W innej części miasta Leonor otwiera się przed Inigiem, powierzając mu historię całego swojego dotychczasowego życia.

"Akacjowa 38" - odcinek 838. Środa 1.04.2026

Wewnętrzne rozdarcie Samuela rośnie, gdyż widzi on, jak wielkie cierpienie wywołuje u Diega, Blanki i ich ojca wymuszone rozstanie. W zupełnie innych okolicznościach Arturo nakrywa Silvię na gorącym uczynku, gdy ta próbuje włamać się do kasetki generała Zavali. Kobieta natychmiast tłumaczy, że działa na zlecenie dworu i jej zadaniem jest udaremnienie planowanego ataku na przyszłego monarchę. Choć pułkownik traktuje jej słowa z ogromnym dystansem, ostatecznie decyduje się nie zawiadamiać organów ścigania. Na koniec Diego definitywnie kończy swój związek z Blancą, która zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że jej partner przygotowuje się na rychłą śmierć.

"Akacjowa 38" - odcinek 839. Czwartek 2.04.2026

Lolita nie kryje swojego wielkiego oburzenia faktem, że Antonito oraz pozostali krewni bez skrępowania zaopatrują się w towary z nielegalnego źródła w La Deliciosa. Inigo potajemnie szykuje dla Leonor niezwykłą niespodziankę w postaci dużej liczby chińskich lampionów. Kobieta posyła każdy z nich prosto do nieba, symbolicznie pozbywając się w ten sposób przykrych wspomnień z przeszłości. Tymczasem zdeterminowana Blanca żąda od Diega natychmiastowego wyznania całej prawdy na temat ich relacji. Pułkownik Valverde bardzo przeżywa swoje rozterki związane z Silvią, jednak dla własnego bezpieczeństwa postanawia dyskretnie wybadać generała Zavalę w kwestii jego prawdziwego stosunku do przyszłego króla Alfonsa XIII.

"Akacjowa 38" - odcinek 840. Piątek 3.04.2026

Diego podejmuje radykalne kroki i definitywnie zmusza Blancę do opuszczenia ich wspólnego lokum, a załamana kobieta szuka ostatecznie schronienia u Rosiny, celowo omijając dom swojej matki oraz męża. W Ministerstwie Wojny pułkownik Valverde dociera do poufnych akt generała Reyesa, z których jednoznacznie wynika, że jego zmarła córka nie ma nic wspólnego z żyjącą oszustką. Odkrycie to potwierdza, że Silvia Reyes od samego początku bezczelnie kłamała w każdej sprawie. Choć zdesperowana kobieta wciąż zapewnia o swoim gorącym uczuciu oraz realnym zagrożeniu dla życia monarchy, bezwzględny Arturo Valverde brutalnie wypędza ją ze swojego apartamentu.