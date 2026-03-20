Groźna żywność na naszych stołach? Posłanka pyta ministra o import z krajów Mercosur

Posłanka Katarzyna Czochara pyta ministra zdrowia o bezpieczeństwo żywności importowanej z krajów Mercosur

Obawy dotyczą m.in. stosowania niedozwolonych w UE pestycydów, antybiotyków i hormonów w produkcji żywności

Kluczową kwestią jest skuteczność kontroli importu i ochrona zdrowia Polaków

Alarm w Sejmie. Co trafia na polskie talerze?

Posłanka Katarzyna Czochara w swojej interpelacji zwraca uwagę na niepokojące doniesienia dotyczące żywności sprowadzanej z państw zrzeszonych w Mercosur, czyli m.in. z Brazylii czy Argentyny. Chodzi o podejrzenia, że produkty te mogą nie spełniać rygorystycznych norm bezpieczeństwa obowiązujących w Unii Europejskiej.

Szczególny niepokój budzą informacje o stosowaniu w tamtejszym rolnictwie niedozwolonych w UE środków ochrony roślin, antybiotyków w hodowli zwierząt, a nawet hormonów w wołowinie. Posłanka podkreśla, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie, by na polski rynek trafiała wyłącznie bezpieczna żywność.

Czy kontrole żywności są skuteczne?

W interpelacji skierowanej do ministra zdrowia znalazł się szereg konkretnych pytań. Posłanka chce wiedzieć, czy resortowi znane są przypadki wprowadzenia na rynek szkodliwych produktów z krajów Mercosur i czy podległe mu służby, takie jak sanepid, prowadzą w tym zakresie wzmożone kontrole.

Katarzyna Czochara pyta również o dotychczasowe efekty ewentualnych inspekcji oraz o to, jak ministerstwo reagowało na wcześniejsze doniesienia medialne na ten temat. Kluczowe jest pytanie, czy rząd dostrzega zagrożenie i czy planuje wzmocnić nadzór nad importem.

Zdrowie Polaków zagrożone? Szczególna troska o dzieci

Jedno z pytań w interpelacji wprost dotyczy oceny ryzyka zdrowotnego. Posłanka pyta minister zdrowia, czy jej zdaniem sprowadzanie żywności, która nie spełnia norm unijnych, nie stanowi zagrożenia dla obywateli, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Kwestia ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia zdrowia publicznego. Długotrwałe spożywanie produktów zawierających niedozwolone substancje może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a najmłodsi konsumenci są na nie szczególnie narażeni.

Interpelacja posłanki Katarzyny Czochary to ważny głos w debacie o bezpieczeństwie żywności w Polsce. Ujawnia obawy związane z globalizacją handlu i różnicami w standardach produkcji rolnej.

Teraz ruch należy do Ministerstwa Zdrowia. Odpowiedź na pytania posłanki pokaże, jaka jest skala kontroli i czy polscy konsumenci mogą czuć się bezpiecznie, sięgając po produkty z importu.