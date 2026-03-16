Złoty chłopak, odcinek 254: Ayla zrobi wszystko, by rozdzielić Seyran i Sinana. Posuwa się do manipulacji

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (253) Seyran stanowczo odrzuciła propozycję współpracy z firmą Korhanów. W restauracji zorganizowała rodzinne spotkanie i ogłosiła, że poślubiła Sinana. Dzięki pomocy Diyara Feritowi udało się porozmawiać z Seyran na osobności. Suna miała pretensje do Abidina, gdy odkryła, że pośredniczył między Feritem a Seyran. Obawiała się, że zacieśnienie relacji byłych małżonków wywoła chaos.

"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 254

Esme zwierza się Kazimowi, że Ayla ją odwiedziła i stwierdziła, że Seyran nie jest godna jej syna. Kazim obiecuje się z nią rozprawić. A Ayla wciąż knuje, jak rozdzielić Seyran i Sinana. Udaje chorą, żeby zatrzymać syna w domu. Ferit pomaga Seyran znaleźć dom, w którym dziewczyna zamieszka z mężem. Ale robią to w tajemnicy przed Sinanem. Dziadek Diyar nie akceptuje jej związku z Feritem. Sinan boi się zostawić matkę samą w domu.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 24 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 254. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet