Złoty chłopak, odcinek 257: Sinan wpada w szał i rzuca się na pośrednika nieruchomości

Joanna Dembek
2026-03-19 16:16

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 257. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg.

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (256) Kazim postanowił poznać prawdę na temat pochodzenia Abidina. Seyran zgodziła się zamieszkać z mężem w domu jego matki i chciała to wykorzystać przeciwko niemu. Diyar zerwała z Feritem i tłumaczyła swojej babci, że bała się, iż nie będzie chciał się z nią ożenić, dlatego wolała odejść. Ferit był zły i zraniony tym zerwaniem. Sinan potajemnie planował definitywnie zamknąć temat wynajętego domu, a w rezydencji Ayla od pierwszych chwil subtelnie pokazywała Seyran, że to ona ustala zasady i kontroluje syna.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 257

Sinan dowiaduje się, że Seyran oglądała ich przyszły dom z Feritem. Atak złości kończy się pobiciem pośrednika. Kazim z rodziną składają niezapowiedzianą wizytę w domu Ayli. Matka dowiaduje się o problemach Sinana i postanawia zwiększyć synowi dawki leków. Diyar ostatecznie zrywa z Feritem, przyznając, że nie chce być kobietą żyjącą w cieniu jego uczuć do Seyran.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 27 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 257. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
